L'espansione di Mario Kart 8 CROLLA a 28€! Occasione IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un'opportunità vantaggiosa per ottenere il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, adesso potete approfittare di un'offerta speciale su Amazon. Invece di 34,99€, il pacchetto è disponibile a un prezzo ridotto di 27,99€, garantendovi un risparmio del 20% sul prezzo originario. Questa versione del pacchetto include non solo il codice di download per i percorsi aggiuntivi, ma anche un set di 4 spille, 5 carte illustrate e 10 adesivi, perfetti per arricchire la vostra collezione di accessori.

Pass percorsi aggiuntivi per Mario Kart 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa incredibile espansione farà felici sia gli appassionati delle classiche piste che coloro in cerca di novità. Il pacchetto offre una combinazione di piste vecchie e nuove, rendendo Mario Kart 8 Deluxe la versione più completa di sempre. Questa edizione fisica, arricchita da contenuti digitali e fisici come spille, carte illustrate e adesivi, soddisfa non solo l'aspetto ludico, ma anche quello collezionistico. Perfetta per chi desidera arricchire l'esperienza di gioco o condividere momenti di divertimento con amici e familiari, questa offerta è un must per tutti gli appassionati del gioco.

Questo pacchetto non si limita a fornire il codice per il download del Pass Percorsi, ma regala anche gadget da collezione come spille, carte illustrate e adesivi, rendendo l'intera offerta irresistibile per gli appassionati. Tuttavia, è importante sottolineare che per godere di questa espansione è necessario possedere il gioco base, venduto separatamente.

In definitiva, questa espansione è un must-have per qualsiasi appassionato collezionista Nintendo, specialmente ora che è disponibile a un prezzo notevolmente ridotto su Amazon!

