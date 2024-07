Monitor ASUS TUF Gaming 27" a solo 245€! Prezzo incredibile

Se cercate un buon monitor da gaming a un prezzo davvero conveniente, e che abbia uno schermo ampio, questa proposta è perfetta per voi. Stiamo parlando del monitor ASUS TUF Gaming 27" è attualmente in promozione su Amazon al prezzo di 245€, rispetto al prezzo originale di 329€, permettendovi di risparmiare il 26%. Questo monitor da gioco QHD (2560x1440) da 27 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, ideale per i giocatori competitivi alla ricerca di un'esperienza di gioco immersiva.

Grazie alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), combina l'ELMB e a frequenza di aggiornamento variabile per eliminare ghosting e tearing. Supporta inoltre FreeSync Premium, compatibile con G-Sync e AdaptiveSync, per un gameplay fluido e senza lag. Inoltre, la tecnologia HDR migliora ulteriormente qualità dell'immagine, rendendolo un'ottima scelta per giocare sempre al top!

Monitor ASUS TUF Gaming 27” pollici, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Monitor ASUS TUF Gaming 27" rappresenta una scelta ad hoc per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza di gioco eccellente e altamente coinvolgente. Con una risoluzione QHD di 2560x1440 e una frequenza di aggiornamento elevata di 180 Hz, questo monitor è progettato per soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti, assicurandovi immagini di gioco nitide e fluidità di movimento senza precedenti. Grazie alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync citata prima, inoltre, il monitor consente alle tecnologie di ui è dotato e alla frequenza di aggiornamento variabile di lavorare in simultanea. In questo modo il monitor ASUS TUF Gaming 27" elimina efficacemente fenomeni di ghosting e tearing, migliorando ulteriormente la qualità visiva durante il gioco.

Oltre agli appassionati di gaming che desiderano prestazioni tecniche di livello superiore per un'esperienza di gioco senza compromessi, questo monitor si rivolge anche a coloro che cercano un'esperienza visiva di alta qualità grazie alla tecnologia High Dynamic Range che supporta il formato HDR-10, migliorando notevolmente le aree luminose e scure dell'immagine. Con la tecnologia FreeSync Premium, compatibile anche con G-Sync e AdaptiveSync per un'esperienza giocosa fluida e senza interruzioni, il Monitor ASUS TUF Gaming 27" è la scelta ottimale per i giocatori che vogliono migliorare di molto il proprio setup gaming! l

In offerta a soli 245€, scontato rispetto al prezzo originale di 329€, il monitor ASUS TUF Gaming 27" rappresenta un'eccellente opportunità per gli appassionati di gaming che vogliono elevare la propria esperienza ludica.

Consigliamo vivamente l'acquisto di questo monitor per le sue caratteristiche tecniche di qualità TOP e la compatibilità con le principali tecnologie di sincronizzazione dell'immagine. Elementi essenziali per una resa visiva ottimale e performance da gaming di prima scelta! Non perdetevelo, finché è in sconto del 26%.

Vedi offerta su Amazon