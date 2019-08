Ninja: già raggiunto il milione di iscritti su Mixer

Sono passati solo pochi giorni da quando Ninja, il famossimo streamer che ha ottenuto la propria fortuna grazie a Fortnite, ha annunciato l’abbandono di Twitch in favore di Mixer, la piattaforma di streaming di Microsoft. Sul sito di proprietà di Amazon il giocatore poteva contare su ben 14 milioni di follower, una cifra che l’ha reso il twitcher di maggior successo in ambito gaming, seguito da Shroud e Tfue, che però possono vantare circa solo sette milioni di follower a testa.

Chiaramente, con il passaggio da Twitch a Mixer Ninja ha perso la community che aveva creato negli anni, ma questa si sta già riformando, giorno dopo giorno. Ora, lo streamer ha annunciato di aver raggiunto il milione di iscritti. Potete vedere il suo messaggio, condiviso tramite i social, qui sotto.

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud

— Ninja (@Ninja) August 6, 2019