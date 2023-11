Nintendo Switch Lite a soli 184€, perfetta per Mario Wonders!

L'uscita del bellissimo Super Mario Wonders (il perché sia bellissimo ve lo abbiamo raccontato nella nostra recensione!) ha certamente calamitato l'attenzione dei gamer di tutto il mondo, convincendo, infine, anche i più stoici, ad acquistare una Nintendo Switch, e questo proprio per giocare al nuovo e splendido platform Nintendo. Ebbene, qualora anche voi foste alla ricerca di un'opportunità per acquistare una console Nintendo Switch, così da giocare Super Mario Wonders, ma il tutto ad un prezzo conveniente, allora ecco che questa offerta eBay potrebbe fare al caso vostro!

Scopri il nostro canale TikTok!

Vi segnaliamo, infatti, che sullo store è tornata disponibile a prezzo scontato la sempre ottima Nintendo Switch Lite, ovvero quella che è la console Nintendo pensata appositamente per il gaming portatile, ed oggi venduta dallo store al prezzo scontato di 184,99€, che sono comunque un buon risparmio rispetto al prezzo originale di circa 203,00€ a cui la console è venduta generalmente.

Nintendo Switch Lite, chi dovrebbe acquistarla?

Uno sconto che, ne siamo certi, farà comodo a molti, specie perché Nintendo Switch Lite è una console tanto graziosa quanto "utile", visto che essa è compatibile con tutto il parco titoli Nintendo Switch, ed ha come unico limite quello di non poter essere connessa in alcun modo alla TV. Un acquisto che, al netto di questo limite, potrebbe comunque andare colmare un vuoto importante nella vita di diversi videogiocatori visto che, come detto, sono ancora molti i giocatori che non hanno ceduto al fascino dell'offerta Nintendo.

Switch Lite, dunque, è anzitutto consigliata a chi non ha ancora una Nintendo Switch, mentre in seconda istanza ci sentiremmo di consigliarla a chi è alla ricerca di un bel regalo (il Natale si avvicina!) da regalare a giovanissimi videogiocatori, che forse potrebbero restare affascinati proprio dalla sua natura portatile, oltre che dallo splendido parco titoli, ricco di personaggi storici e riconoscibili proprio come Super Mario.

Per ciò che concerne il prezzo, quello proposto da eBay è indubbiamente il prezzo attualmente migliore in circolazione! La console, come detto, è infatti venduta in origine attorno ai 200 euro, a seconda sia del periodo, che della colorazione, che delle offerte in corso. In qusto contesto, è eBay si è dimostrato da subito il migliore store in cui acquistarla, poiché è spesso l'unico store a proporre sconti seri su questo modello, anche al netto di Amazon e, sebbene questo non sia il prezzo più basso mai raggiunto (qualche tempo fa si poteva portarsela a casa ad appena 174 euro!), si tratta comunque di un'offerta ottima, specie considerando che, spesso, i prezzi di console e videogame tendono a risalire pesantemente in vista del periodo dei regali di Natale... e non è che manchi poi molto.

Bellissima nella sua colorazione turchese, Switch Lite è la console ideale per chiunque non abbia ancora avuto modo di acquistare la bellissima e versatile console Nintendo. Il prezzo proposto da eBay è ottimo e, per questo, vi suggeriamo di approfittaresubito di questa offerta, visitando ora la pagina dedicata al prodotto, prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!