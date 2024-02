Prezzo RIDICOLO su Mass Effect Legendary Edition (PS4), lo paghi solo 30€

Oggi, su Amazon, gli amanti degli RPG e i seguaci affezionati della celebre saga spaziale possono approfittare di un'eccezionale promozione. Mass Effect Legendary Edition (PS4) è ora disponibile con uno sconto del 41% rispetto al suo prezzo originale di 49,99€, consentendovi di portarlo a casa a soli 29,56€! Questa versione del gioco, che ripercorre le epiche avventure del Comandante Shepard, comprende l'intero contenuto base del titolo originale, oltre a più di 40 contenuti scaricabili completamente rimasterizzati in 4K Ultra HD. La Legendary Edition offre un'esperienza di gioco notevolmente migliorata, apprezzabile sia per i veterani della serie sia per i nuovi giocatori.

Mass Effect Legendary - Edition PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

La Mass Effect Legendary Edition si prospetta come un'occasione imperdibile per due categorie di giocatori. Da un lato, i fan della saga originale di Mass Effect avranno l'opportunità di rivivere le epiche avventure del Comandante Shepard in una veste grafica rimasterizzata e potenziata fino al 4K Ultra HD.

Dall'altro, la Legendary Edition si rivolge anche ai neofiti della serie che sono stati dalla sua fama ma non hanno ancora avuto modo di esplorarla a fondo. Questa edizione rappresenta il punto di ingresso ideale per coloro che desiderano scoprire le peculiarità della saga di Mass Effect, offrendo un'esperienza aggiornata e migliorata per consentire a tutti di immergersi nel suo universo.

Grazie all'eccezionale offerta disponibile su Amazon, oggi potrete acquistare la Mass Effect Legendary Edition a soli 29,56€, godendo di uno sconto del 41% sul prezzo originale.

