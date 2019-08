Pokémon Spada e Scudo, le novità dalla Gamescom 2019

Pokémon Spada e Pokémon Scudo si svelano ancora una volta al mondo con un nuovo trailer presentato in occasione della Gamescom 2019.

Durante questa Gamescom abbiamo già avuto modo di scoprire tante novità di casa Nintendo, precisamente grazie all’Indie World (di cui trovate tutti gli annunci comodamente raccolti qui). Non si tratta però delle uniche novità per la console del colosso di Kyoto per l’evento di Colonia: ora, ad esempio, abbiamo modo di scoprire nuovi dettagli su Pokémon Spada e Pokémon Scudo grazie a Shigeru Ohmori, Game Director dei due titoli di Game Freak.

Il filmato, che potete vedere poco sotto, presenta anche i sottotitoli italiani. Ohmori ci racconta come stanno proseguendo i lavori del team di sviluppo per questo gioco, scusandosi di non poter essere stato presente all’evento di Colonia. Nonostante la lontananza, Game Freak ha voluto svelare una delle città che esploreremo all’interno della nuova regione, Galar.

Il filmato si concentra su vari luoghi, come il classico Centro Pokémon e il Laboratorio Pokémon, dove la prof. Flora studia il fenomeno del Dynamax, ovvero la capacità delle creature di Galar di ingrandirsi e ottenere poteri extra. A tutto questo si aggiunge la stazione ferroviaria: oltre al già conosciuto Volotaxi, infatti, potremo spostarci con il treno tra le varie città.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Pokémon Scudo saranno disponibile su Nintendo Switch a partire dal 15 novembre 2019. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato in questo trailer? Vi ha convinto oppure questo capitolo vi lascia ancora dei dubbi? Nel corso degli ultimi mesi sono state molte le critiche rivolte al gioco, come probabilmente ricorderete.