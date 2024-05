Il gioco PS5 che ti fa diventare una capra, ora a 15€

Mentre sono iniziati i preordini di Assassin's Creed Shadows, vi proponiamo un gioco completamente diverso ma altrettanto divertente. La Pre-Udder Edition di Goat Simulator 3 per PS5 è attualmente in offerta su Amazon a soli 14,98€, con un risparmio del 50% se si considera il prezzo pieno. Un titolo che vi permette di tuffatevi nel caos caprino insieme a tre amici, sia in modalità cooperativa locale che online.

Goat Simulator 3 - Pre-Udder Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Goat Simulator 3 è ideale per chi desidera un'avventura di gioco insolita, frenetica e non convenzionale. Questo titolo è perfetto poi per coloro che amano immergersi in un universo stravagante dove la razionalità cede il passo al puro divertimento disordinato. Se vi piacciono i giochi che offrono una fuga dalla realtà attraverso scenari eccentrici, ricchi di umorismo e sorprese nascoste, allora Goat Simulator 3 è la scelta giusta per voi.

Adatto a partire dai 12 anni, questo gioco permette a voi e a un massimo di tre amici di trasformarvi in capre per affrontare insieme incredibili avventure in modalità cooperativa, sia locale che online. Con un'ampia gamma di oggetti collezionabili, mini giochi e attività fuori dal comune, il gameplay risulta vario e coinvolgente.

Se l'idea di vestire una capra con accessori bizzarri e ridicoli vi fa sorridere, o se il caos sfrenato di questo simulatore vi attrae come perfetta via di fuga dalla quotidianità, allora preparatevi a vivere esperienze inimmaginabili. Con la sua promessa di divertimento illimitato, opzioni di personalizzazione e cooperazione scatenata, rappresenta quindi un'ottima scelta per chi cerca risate a crepapelle e gioco di squadra.

