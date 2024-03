SVUOTATUTTO AMAZON: EA Sports FC 24 per Nintendo Switch in sconto del 36%!

Esplorate l'emozione del calcio digitale con EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch, ora in un'esclusiva promozione su Amazon al prezzo irresistibile di soli 38,49€, anziché 59,99€. Questo affare straordinario, caratterizzato da uno sconto del 36%, offre un'opportunità imperdibile per gli amanti dei videogiochi sportivi.

EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 24 si presenta come la scelta prediletta per coloro che desiderano immergersi in un'esperienza calcistica di altissimo livello. Con un vasto database comprendente oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre e oltre 30 campionati da tutto il mondo, il gioco offre una profondità e una varietà di gameplay senza precedenti. Le ultime innovazioni di Ultimate Team arricchiscono ulteriormente l'esperienza, consentendo ai giocatori di personalizzare e potenziare la propria squadra con campioni e leggende. Inoltre, per la prima volta, è possibile creare squadre miste includendo anche calciatrici.

Per gli appassionati della gestione e della strategia nel mondo del calcio, EA SPORTS FC 24 offre un'esperienza completa, permettendo di tuffarsi nella modalità Carriera sia come allenatore che come giocatore. La possibilità di competere in Club e VOLTA FOOTBALL, sfruttando le funzionalità cross-play, amplifica ulteriormente l'esperienza di gioco condivisa.

EA SPORTS FC 24 emerge quindi come un titolo essenziale per gli amanti del calcio possessori di Nintendo Switch. Con un'ampia selezione di giocatori, squadre e campionati, unite a meccaniche di gioco innovative e all'esperienza completa di Ultimate Team, il gioco garantisce innumerevoli ore di intrattenimento autentico e coinvolgente. Sfruttando l'attuale offerta a 38,49€, rispetto al prezzo pieno di 59,99€, i giocatori avranno l'opportunità di aggiungere alla propria collezione un titolo eccezionale che celebra il meglio del calcio globale.

Vedi offerta su Amazon