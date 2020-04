PS4: nuovo gioco gratis a sorpresa, Bandai fa un regalo ai fan per errore

In questo periodo di quarantena, i videogiocatori sono sempre in cerca di nuovi giochi con i quali divertirsi così da far passare il tempo più rapidamente. Gli sviluppatori si sono attivati e hanno proposto molti codici gratis, in un comodo file condiviso, e anche i grandi publisher hanno deciso di proporre vari giochi gratuiti e prove speciali a tempo limitato, come Ubisoft. La maggior parte, però, sono giochi per PC; ora, invece, un po’ a sorpresa arriva un nuovo gioco gratis per PS4 di Bandai Namco. Parliamo di Pac-Man Championship Edition 2.

Se volete reclamare una copia gratis di Pac-Man Championship Edition 2 per PS4, non dovete fare altro se non andare sul PS Store e aggiungere al carrello il gioco: potrete completare l’acquisto a zero euro e mettere il videogame in lista di download.

In questo momento non sappiamo esattamente quanto durerà l’offerta: potrebbe trattarsi di un regalo a tempo limitato, oppure il gioco potrebbe essere divenuto gratuito a tempo indeterminato. La cosa migliore, in ogni caso, è reclamare subito una copia e associarla al proprio account, così da poterci giocare in futuro senza limitazioni, semplicemente eseguendo il download.

Vi ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili i giochi gratis inclusi nell’abbonamento PS Plus: se volete sapere quali sono, trovate tutte le informazioni nella nostra notizia dedicata. Inoltre, sempre su PS4, in questo momento è possibile giocare gratuitamente per molte ore a The Division 2: ecco tutti i dettagli condivisi da Ubisoft; sono inclusi anche una serie di oggetti gratis per The Division 2 e per Rainbow Six Siege, quindi è un’occasione da non perdere.

Aggiornamento 22/04, 16:40

Pac-Man Championshit Edition 2 non è più raggiungile con la funzione ricerca. L’unico modo per raggiungere la pagina del prodotto, al momento della scrittura, è avendo il link diretto. Come potete vedere dal nostro link, il prodotto è tornato al prezzo originale: è probabile che si sia quindi trattato di un errore e che ora Sony e Bandai Namco stiano cercando di risolvere. Noi siamo riusciti a reclamare la versione gratuita del gioco e, in questo momento, è ancora disponibile nel nostro storico acquisti e possiamo eseguirne il download. Per ora, quindi pare che i più rapidi siano riusciti a ottenere un gioco gratis, anche se solo in seguito a un errore.