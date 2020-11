PS5 poteva costare 1000 Dollari, Jim Ryan si è rifiutato

Stando a quanto rivelato ai microfoni di GQ da Jim Ryan, capo della divisione PlayStation, PS5 sarebbe potuta costare anche 1000$. Una fascia di prezzo decisamente non alla portata di tutti e Ryan l’ha intuito senza troppi problemi. Alla domanda sul suo ruolo aziendale, ha risposto:

“Avere un’opinione sulla fattibilità commerciale di alcune idee. Quando si tratta di domande come ‘Che aspetto ha la tecnologia dei chip?’ preferisco lasciarle a persone che hanno una conoscenza più approfondita di queste cose, come Mark Cerny (capo progettista di PlayStation 4 e PlayStation 5)”.

La risposta ha suscitato un’ulteriore e lecita domanda da parte dell’intervistatore, che ha chiesto se quindi il suo ruolo rispecchia una sorta di ‘poliziotto cattivo’. A questa domanda Ryan ha risposto: “Sì, perché gli ingegneri magari pensano: ‘Ecco un chip davvero fantastico che farà una grande console di gioco’. E potrei dover dire: ‘Sì, ma quella console di gioco davvero eccezionale verrà venduta per 1000$. Mi dispiace tanto, non possiamo farlo’ “, ha infine concluso lasciando intuire di aver frenato gli ingegneri (fortunatamente).

Celebrata in grande stile con un trailer di lancio nella magnifica Piazza San Marco di Venezia, PlayStation 5 è finalmente realtà anche in Italia. Il lancio europeo è stato anche accompagnato, purtroppo, anche da notizie negative, con alcuni acquirenti che hanno ricevuto cibo per gatti al posto della console. Inoltre, la nuova console di casa Sony sta manifestando un bug legato al download dei titoli cross-gen.

Ciononostante, il numero di problemi è alquanto basso e vi invitiamo a recuperare la nostra guida all’acquisto dedicata ai migliori titoli da giocare al lancio per godervi la vostra nuova PS5! Per chi non fosse riuscito a prenderla, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione tecnica di PlayStation 5 in modo da potervi preparare al meglio per quando sarà nuovamente disponibile.