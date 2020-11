PS5: non tutti si stanno divertendo, bug crea problemi sui download

PS5 ha fatto il suo debutto in Italia proprio ieri. Annunciata in pompa magna con un trailer nella splendida Piazza San Marco di Venezia, la scorsa giornata ha regalato agli utenti la tanto attesa nona generazione di console. Purtroppo il lancio europeo è stato anche accompagnato da notizie negative, con alcuni utenti che hanno ricevuto cibo per gatti al posto della console. Sembra, però, che la nuova PlayStation 5 stia manifestando un bug alquanto fastidioso legato al download dei titoli cross-gen.

Il nostro Andrea Riviera, infatti, ha provato a scaricare il nuovo Call of Duty Black Ops Cold War e fin qui tutto nella norma… se non per il fatto che la console abbia scaricato sia la versione old-gen che quella next-gen. Alla fine PlayStation 5 ha scaricato soltanto la versione PS4 e non ha permesso di giocare o riscaricare la versione next-gen perché risulta correttamente installata. Sicuramente si tratta di un bug che potrebbe spingere gli utenti a non comprare una versione old-gen di un titolo.

La notizia va ad aggiungersi al catalogo delle negatività registrate al lancio. Sembrerebbe che un’unità abbia già smesso di funzionare a causa di alcuni problemi legati alle periferiche esterne. Altre bizzarrie segnalate dai giocatori riguardano i casi di console Standard al posto delle Digital e un DualSense con un particolare difetto. Insomma, un lancio entusiasmante, ma anche problematico a quanto pare.

PS5 è finalmente arrivata anche da noi e vi invitiamo a recuperare la nostra guida all’acquisto dedicata ai migliori titoli da giocare al lancio, contenente giochi per tutti i gusti! Per chi non fosse riuscito a mettere le mani sulla next-gen targata Sony, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione tecnica di PlayStation 5 in modo da potervi preparare al meglio quando tornerà disponibile.