PS5 è ricercatissima, in Italia batte iPhone durante il Black Friday

Si è da poco concluso il Black Friday 2020, una serie di giornate con tanti prodotti in sconto. Seppur il 2020 non è stato un anno semplice, dovuto alla pandemia da Coronavirus, migliaia di acquirenti si sono fiondati alla ricerca del prodotto dei loro desideri con sconti davvero eccezionali. PS5 si è aggiudicata il premio di “prodotto più ricercato in Italia” nel corso di queste giornate battendo il nuovo iPhone.

PS5 è a tutti gli effetti il sogno del popolo italiano, nel bene e nel male, visto che le scorte si sono esaurite in tempo record. Il nuovo iPhone made by Apple non è riuscito a sradicare dal trono la console di casa Sony, un avvenimento per molti inimmaginabile ma, tutto sommato, plausibile. L’arrivo della nona generazione è stato un momento estremamente importante del mondo del gaming, come testimoniano le vendite in tutto il mondo. Oltre a tutto questo il Black Friday 2020 ha avuto una impennata rispetto a quello dell’anno scorso. “Le ricerche online nella giornata del Black Friday, lo scorso 27 novembre, sono aumentate in Italia del +25% rispetto al Black Friday 2019. Se nel corso del Black Friday 2019 i consumatori online si erano scatenati per accaparrarsi le migliori offerte sui prodotti Apple, dall’iPhone 11 agli AirPods2, quest’anno il prodotto più cercato è stata la nuovissima console di casa Sony.”

Un traguardo non indifferente insomma, che testimonia ancora una volta quanto il gaming sia entrando in modo prepotente nelle case degli italiani. Abbiamo potuto vedere nel corso di queste prime settimane dal lancio diversi problemi relativi ad approfittatori, stock e tanto altro, gli appassionati sono letteralmente impazziti, una cosa se ci pensate mai vista prima d’ora. Coloro che sono riusciti a prenotarne una in questi giorni, la vedranno arrivare solo a Natale o addirittura dopo. Vedremo se in queste settimane l’azienda nipponica decida di rimediare e mettere online un terzo ulteriore stock. Ma ad oggi, PS5 ha avuto il lancio più grande di sempre

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete riusciti a portare a casa una PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la console di casa Sony ed i suoi giochi in uscita prossimamente.