PS5 si aggiudica una skin esclusiva di Fortnite, Hypex conferma

Fortnite sarà disponibile su PS5 (oltre che su Xbox Series X), come bene sappiamo. Quando la console sarà finalmente disponibile, saremo quasi alla fine della Stagione 4. Prima della chiusura e dell’arrivo della Stagione 5, però, i giocatori PS5 avranno una sorpresa: una skin esclusiva di Fortnite per PlayStation 5. Chi lo conferma?

È Hypex, noto dataminer di Fortnite, a riportarci l’informazione. Come potete vedere voi stessi qui sotto, Hypex segnala anche altri leak dedicati al battle royale di Epic Games. La skin esclusiva di PS5 viene categorizzata come confermata, così come la presenza del “Ginger Renegade Raider” per la Stagione 5.

Possible upcoming things via an Anonymous source: – @Fercho_UwU's "Ginger Renegade Raider" in Season 5 (CONFIRMED)

– Exclusive PS5 Skin (CONFIRMED)

– Exclusive XBOX S Skin (NOT CONFIRMED)

– @sharktoofs1 might get another style/skin, possibly "Giddy-Up Fishstick" (VERY UNLIKELY) — HYPEX 🎃 (@HYPEX) October 1, 2020

Si parla anche di una skin esclusiva per “Xbox S”, che supponiamo significhi “Xbox Series” e faccia quindi riferimento sia a Series S e Series X (sarebbe strano creare un skin esclusiva per solo una delle due console Microsoft e non per entrambe, dopotutto). Per ora, però, questa non è confermata da Hypex.

Si parla anche di una nuova variante “Giddy-Up Fishstick”, ma Hyper ritiene questo rumor come poco probabile. Ovviamente, come sempre, vi ricordiamo che stiamo parlando solo di leak e non di informazioni ufficiali, quindi è possibile che le informazioni riportate si rivelino non corrette. Va però sottolineato che Hypex è uno dei leaker e dataminer più attivi e precisi della scena Fortnite, quindi in linea di massima è una fonte credibile.

Vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020. La console sarà rilasciata con varie esclusive come Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls Remake, Destruction All Stars, Sackboy A Big Adventure e, incluso su ogni console, Astro’s Playroom.

A questi si aggiungono ovviamente molteplici titoli di terze parti come Godfall, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 e lo stesso Fortnite!

Diteci, cosa ne pensate delle skin esclusive? Sono positive, oppure sono solo un danno per i giocatori delle altre piattaforme?