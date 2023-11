Razer BlackShark V2 X: CHE CUFFIE! (-26%)

Le offerte del Black Friday 2023 sono ormai vicine e, come saprete, non resta che attendere l'arrivo del 17 novembre per poter dare il via all'ultimo (ed imperdibile) appuntamento di shopping di questo 2023. Al netto di questo, qualora non vi andasse di aspettare la prossima settimana per effettuare un buon acquisto, specie se alla ricerca di un paio di cuffie da gaming di qualità, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, relativa le splendide Razer BlackShark V2 X.

Un modello di cuffie da gaming di buona qualità, caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo davvero molto interessate, ed oggi avvalorato anche da uno sconto del 26%, che vi permetterà di acquistarle a soli 59,37€, a fronte dei 79,99€ originariamente richiesti per l'acquisto.

Razer BlackShark V2 X, chi dovrebbe acquistarlo?

E fidatevi, è un taglio di prezzo davvero interessante per questo paio di cuffie che, seppur non annoverate nella nostra guida dedicata alle migliori cuffie da gaming, sono perfettamente in grado di dire la loro, tant'è che ci sentiremmo di suggerirne l'acquisto a chiunque voglia spendere davvero bene il proprio denaro, portandosi a casa delle cuffie da gioco con cancellazione del rumore passiva, un'ottima pulizia del suono, ma vendute ad un prezzo iper competitivo!

Parliamo di un paio di cuffie che, più che concentrarsi su estetica o altre facezie, puntano tutto sulla qualità oggettiva dell'audio proposto, grazie alla particolare costruzione dei driver presenti nei padiglioni, suddivisi in 3 parti, per la regolazione separata di alti, medi e bassi, ed in grado di sprigionare un suono davvero eccezionale in qualsiasi circostanza: che sia il gioco in solitaria, o in multiplayer in party con i propri amici.

Dal punto di vista del prezzo, specifichiamo subito che non si tratta del prezzo più basso di sempre e, anzi, in concomitanza del mese di ottobre, Amazon aveva scontato queste cuffie addirittura al di sotto dei 55 euro, stabilendo un nuovo record in termini di sconto su questo prodotto. Poi però la situazione è cambiata, e l'ampia domanda ha fatto lievitare tanto i prezzi che queste Razer BlackShark V2 X erano tornate praticamente alle soglie del loro prezzo originale. Solo di recente la situazione si è calmierata e, dunque, gli attuali 59,37€ corrispondono, in effetti, al prezzo migliore da un mese a questa parte!

