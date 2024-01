Samba the Amigo: Party Central a meno di 30€ su Amazon!

Siete appassionati di giochi ritmici o siete alla ricerca di un titolo perfetto da giocare con amici e parenti durante le feste? A fare al caso vostro è Samba de Amigo: Party Central, un gioco colorato e pieno di azione vi farà ballare al ritmo di 40 canzoni di successo, attualmente in offerta su Amazon per Nintendo Switch a soli 29,97€ invece di 39,99€!

Samba de Amigo: Party Central, chi dovrebbe acquistarlo?

Samba de Amigo: Party Central è il gioco ideale per chi desidera animare le proprie serate con amici e famiglia: potrete divertirvi a ballare con 40 brani di successo provenienti da diversi decenni, cimentandovi in una serie di minigiochi che metteranno alla prova le vostre abilità ritmiche. Non si tratta di una remastered del titolo originale uscito per Dreamcast e poi per Wii, bensì di un capitolo tutto nuovo, perfetto sia per gli amanti del genere che per i neofiti.

Inoltre, gli amanti della personalizzazione saranno felici di sapere che questo colorato rhythm game dispone di una varietà di costumi e accessori per distinguere il proprio personaggio. Vi è poi la modalità Fiesta nel mondo, che vi permette di scatenarvi sulla pista da ballo fino a 7 giocatori online in una vera e propria sfida in stile battle royal.

Insomma, in Samba the Amigo: Party Central vi aspettano sfide coinvolgenti, minigiochi e personalizzazioni per il vostro personaggio. Vi cattureranno l'energia e i colori vivaci, mentre la modalità online Fiesta nel mondo vi permetterà di condividere la festa con altri 7 amici. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto al prezzo eccezionale di soli 29,53€!

