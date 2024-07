Saldi estivi by Eneba! Giochi in sconto e cashback fino al 15%!

Segnaliamo ai nostri lettori che Eneba ha lanciato una straordinaria campagna di sconti estivi che rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano arricchire la propria collezione a prezzi significativamente ridotti. Questa promozione include una vasta gamma di titoli, dai più recenti ai classici, garantendo qualità e convenienza. Non perdete l'occasione di esplorare le offerte imperdibili che Eneba ha riservato per voi: avete tempo fino al 21 luglio 2024!

Vedi le offerte su Eneba

Offerte estive Eneba, perché approfittarne?

La promozione di Eneba è l'occasione perfetta per ottenere giochi di alta qualità a prezzi vantaggiosi, con l'ulteriore vantaggio di un cashback fino al 15% che verrà automaticamente applicato ai prodotti in offerta. Il cashback verrà trasferito direttamente sul vostro portafoglio Eneba ed è disponibile solo per gli utenti registrati.

Tra le offerte più interessanti, segnaliamo Sid Meier's Civilization V ad appena 2,76€ rispetto agli usuali 59,99€, con uno sconto del 95%. Civilization V è un gioco di strategia a turni che vi permette di costruire un impero dalla preistoria all'era spaziale. Questo titolo è acclamato per la sua profondità strategica e la rigiocabilità praticamente infinita, ideale per chi ama sfidare le proprie abilità di pianificazione e gestione​.

Un'altra offerta da non perdere è Marvel's Spider-Man Remastered (qui la nostra recensione completa), disponibile a soli 27,11€ invece di 59,99€, con uno sconto del 55%. Questo titolo vi mette nei panni dell'iconico supereroe Marvel, permettendovi di esplorare una dettagliata New York City mentre combattete contro criminali e supercriminali. Il gioco è apprezzato per la sua trama coinvolgente, la grafica mozzafiato e il gameplay fluido, che offre un'esperienza di gioco esaltante e immersiva.

Non perdete l'occasione di approfittare di queste offerte eccezionali su Eneba. Visitate il sito ufficiale per scoprire tutte le promozioni disponibili e trovare il gioco che fa per voi a un prezzo imbattibile. Ricordate, queste offerte sono valide solo fino al 21 luglio 2024, quindi affrettatevi a fare i vostri acquisti!

Vedi le offerte su Eneba