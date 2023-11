Sconti TOP sui migliori videogiochi da CDKeys (Black Friday early deals)

Siete alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alla vostra libreria di giochi su PC e volete spendere poco? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte lanciate da CDKeys in occasione del Black Friday 2023!

Un vasto catalogo di titoli Tripla A, infatti, è disponibile a un prezzo a dir poco scontato. I generi sono vari e vanno dagli action RPG agli sparatutto, passando per giochi open world e simulatori calcistici, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e ve lo potrete portare a casa con pochi euro.

Sconti Black Friday CDKeys, perché approfittarne?

CDKeys è uno dei rivenditori di codici digitali per videogiochi più noti e affidabili. Acquistandovi avrete la certezza di ottenere codici legittimi per i giochi e risparmiare notevolmente rispetto ai prezzi di listino. Le offerte per il Black Friday sono, ovviamente, principalmente indicate ai giocatori PC, dato che le key che acquisterete potranno essere riscattate direttamente su store come Steam o Epic Games.

Vi segnaliamo, per esempio, che Football Manager 2024 è disponibile a soli 33,89€ invece di 51,69€. L'ultima iterazione della serie rappresenta il titolo perfetto per gli amanti del calcio: ambientato nella Stagione 2023/2024 delle principali competizioni calcistiche internazionali, il gioco mantiene gran parte delle consolidate meccaniche di gioco e l'aspetto tecnico dei suoi predecessori (qui trovate la nostra recensione). Sebbene la serie mantenga la sua tradizione e solidità nel gameplay, l'elemento distintivo di FM24 è il suo database aggiornato, che include decine di migliaia di calciatori e squadre.

Se, invece, avete visto tutti giocare al nuovo Marvel's Spider-Man 2 su PS5 e volete recuperare il primo capitolo della serie, vi consigliamo la versione Remastered per PC, in offerta a 30,99€ anziché 57,49€. In questo gioco action open world vestirete i panni di Peter Parker, sfruttando le abilità di uno dei supereroi dei fumetti più amati di sempre e sfrecciando tra le strade di un'immensa e magnifica New York grazie alle vostre ragnatele. A prescindere che siate fan dell'Uomo Ragno, o che semplicemente cerchiate un'avventura divertente e coinvolgente, Marvel's Spider-Man vi conquisterà sicuramente.

Di seguito vi riportiamo ora una lista di tutti i migliori videogiochi in sconto su CDKeys:

