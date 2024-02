Slaps and Beans 2 Special Edition per Switch, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 13%

Se siete fan sfegatati di una delle coppie più divertenti del cinema e amate le avventure pixellose, non perdetevi quest'ottima offerta su Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 Special Edition per Nintendo Switch, disponibile su Amazon al prezzo speciale di 69,99€ anziché 79,99€, grazie a uno sconto del 13%! Si tratta di un gioco perfetto per gli appassionati, che assicura ore di divertimento e risate.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 Special Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Special Edition di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 per Nintendo Switch è perfetta per chi vuole rivivere le avventure del duo cinematografico all'interno di un divertentissimo videogioco. Oltre a una nuova avventura, nel secondo capitolo della saga Slaps and Beans troviamo un sistema di combattimento migliorato, inoltre ogni personaggio ora ha a disposizione abilità e potenziamenti esclusivi, che donano ancora più varietà al gameplay. All'interno della Special Edition è presente anche una copertina reversibile del leggendario Renato Casaro, uno dei più famosi illustratori italiani.

Il gioco offre anche una divertente modalità cooperativa per due giocatori, inoltre ci sono dei minigiochi in grado di coinvolgere fino a quattro amici in modalità party. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 Special Edition per Nintendo Switch non può mancare nella collezione degli appassionati, che hanno seguito i due famosi attori in tutte le loro avventure. Grazie a uno sconto del 13%, è disponibile su Amazon al prezzo di 69,99€ e assicura ore e ore di divertimento e risate. Non fatevelo scappare!

