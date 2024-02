Tiny Tina's Wonderlands al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! Soli 26€!

La Next Level Edition di Tiny Tina's Wonderlands è in offerta su Amazon a soli 23,11€, un ulteriore sconto sul già ottimo prezzo medio di 26,99€ che lo rende un pezzo immancabile nella vostra collezione di giochi PS5. In Tiny Tina's wonderlands potrete personalizzare il vostro eroe, affrontare mostri e draghi e scoprire i tesori nascosti in dungeon remoti.

Tiny Tina's Wonderlands - Next Level Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate l'irriverenza di Borderlands (saga di cui il titolo è spin-off) e il genere fantasy, capace di creare mondi che vi faranno immergere in innumerevoli avventure, allora Tiny Tina's Wonderlands è il gioco perfetto per voi: la Next Level Edition include il pacchetto "signore dei draghi", che vi farà partire avvantaggiati grazie all'arma leggendaria "The Apex", l'incantesimo leggendario "Skullantir" e tanti altri oggetti. Altra chicca è la possibilità di giocare in cooperativa con altri tre vostri amici, sia online che in locale, una caratteristica che assicura il massimo diveritmento.

Tiny Tina's Wonderlands si fa notare per la sua incredibile capacità di farvi immergere in un universo caotico come la mente della sua creatrice, dove ogni decisione può cambiare le sorti dell'universo narrativo. Nemici stravaganti, armi e magie sempre più potenti e il sistema multiclasse assicurano il massimo divertimento e un'avventura fuori dal comune, sia in compagnia degli amici che in solitaria.

Se vi piacciono i giochi di ruolo come questi, approfittate dell'offerta su Tiny Tina's Wonderland per PS5, in offerta su Amazon al prezzo di soli 23,11€. Il gameplay intenso e frenetico vi terrà incollati allo schermo e vi farà divertire, sia che siate fan della serie che nuovi giocatori in cerca di una nuova avventura.

Vedi offerta su Amazon