L’universo di Guerre Stellari è, con tutta probabilità, forse il più celebre nell’intero panorama della cultura pop: un immaginario collettivo dalle dimensioni incredibili e la cui portata, a più di quarant’anni dalla sua nascita, non accenna a calare. L’avvento di una piattaforma come Disney+ non ha fatto altro che far crescere ancora e ancora la passione verso un franchise infinito, impreziosendolo con l’arrivo di nuove serie originali come The Mandalorian, Andor e Obi-Wan Kenobi.

Star Wars non ha insomma bisogno di presentazioni, e i fan della saga possono aspettarsi tante belle novità che andranno a rendere ancor più ricco quest’universo narrativo già ora impressionante sotto ogni punto di vista. Anche parlando di videogiochi sono in arrivo molte sorprese per gli appassionati – con l’ultima uscita Jedi: Survivor che abbiamo recensito giusto pochi giorni fa – e oggi andremo a parlare proprio di questo: scopriamo insieme quelli che sono i prossimi titoli ambientati nel mondo di Star Wars!

Star Wars: i 6 videogiochi in arrivo

Star Wars: Hunters

Iniziamo con un titolo sviluppato da Zynga e Lucasfilm Games che, con tutta probabilità vedrà la luce già nel corso di questo 2023 dopo un rinvio di qualche mese. Previsto inizialmente per lo scorso anno, il gioco approderà su iOS, Android e Nintendo Switch e porterà ai giocatori un’esperienza multiplayer tutta da scoprire.

Si tratta di uno shooter multigiocatore ambientato tra gli eventi di Episodio VI e Episodio VII, nel quale potremo vestire i panni di un gran numero di personaggi tra cui cacciatori di taglie, stormtrooper e persino guerrieri Wookie! Un titolo che promette di regalare ore e ore di divertimento e che, nonostante l’appeal molto più leggero rispetto ad altre esperienze dell’universo di Star Wars, merita sicuramente un’occhiata da parte di appassionati e non.

Il nuovo progetto di Respawn

Dopo Fallen Order e il recentissimo Jedi: Survivor, Respawn è al lavoro su uno strategico che sin dall’annuncio ha attirato l’attenzione dei fan da ogni parte del mondo. Ricordate Star Wars: Empire at War? Si tratta di un titolo uscito nel 2006 che, pur essendo finito troppo velocemente nel dimenticatoio, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel cuore di molti videogiocatori. Un RTS divertente e appassionante, che speriamo sia di ispirazione a questo nuovo progetto nato dalla collaborazione tra la stessa Respawn e il neonato team Bit Reactor.

Sappiamo ancora poco di questo titolo, se non che questo nuovo studio di sviluppo andrà a contare sulla guida di Greg Foertsch: un nome fondamentale nella storia dei videogiochi, che ha lavorato su alcuni capolavori dalla serie Sid Meier’s Civilization. È insomma legittimo avere aspettative molto alte, no?

Star Wars: Eclipse

Cambiamo completamente genere passando al nuovo, attesissimo progetto targato Quantic Dream. Dopo la fine del rapporto di esclusiva che ha legato la software house francese a Sony per più di un decennio, David Cage ha stupito il mondo annunciando di essere al lavoro su un titolo ambientato nell’universo di Guerre Stellari, intitolato appunto Star Wars: Eclipse.

A seguito di un curioso teaser trailer mostrato durante i Game Awards 2021, troviamo però pochissime informazioni su quello che è uno dei prodotti più ambiziosi di questa breve lista. Del resto stiamo parlando dei creatori di videogiochi come Heavy Rain e Detroit: Become Human, ossia di titoli che nonostante tutto hanno sempre tentato di innovare alzando ancora e ancora gli standard di qualità. La speranza, insomma, è di assistere anche questa volta a qualche piccola grande rivoluzione nel mondo videoludico. E non solo.

Knights of the Old Republic Remake

Star Wars: Knights of the Old Republic è, tra quelli ambientati nel mondo ideato da George Lucas, forse il videogioco più amato in assoluto dai fan di tutto il mondo. Un’opera senza tempo, che anche a vent’anni dalla sua uscita non smette di suscitare forti emozioni in chi ha avuto la fortuna di giocarci almeno una volta: stiamo parlando di un universo immersivo a livelli mai visti prima, con il quale BioWare ha di fatto rivoluzionato per sempre il modo di concepire i videogiochi di ruolo.

L’annuncio di un Remake era nell’aria da anni e, nel settembre 2021, è finalmente arrivato. Da allora le news in proposito sono state poche e non sempre incoraggianti, ma speriamo vivamente che i prossimi mesi riescano a portarci qualche notizia interessante anche da questo punto di vista. La sola idea di poter (ri)vivere un’esperienza del genere, d’altra parte, non fa che alimentare la leggenda di uno dei migliori videogiochi della storia.

L’Open World di Star Wars, firmato Ubisoft

Direttamente da Ubisoft, ecco poi arrivare un nuovo ambizioso progetto dallo studio di The Division: Massive Entertainment è infatti al lavoro su un Open World che ci trasporterà nel mondo di Star Wars. Anche qui le informazioni sono ancora poche, ma gli sviluppatori hanno confermato che il 2023 sarà l’anno buono per vedere finalmente qualche novità interessante.

Le parole di Julian Gerighty, direttore creativo al lavoro sul progetto, lasciano infatti ben sperare: “Vogliamo creare qualcosa di unico nella saga, con una storia capace di catturare chiunque e un insieme di personaggi con cui i giocatori possano davvero connettersi”. Il gioco sarà realizzato grazie al motore di gioco Snowdrop, che promette di sfruttare al massimo tutta la potenza della nuova generazione di console.

Il “nuovo” Project Ragtag

Chiudiamo con un titolo che, dopo essere finito nel tanto temuto development hell arrivando persino alla cancellazione, sembrerebbe stia finalmente prendendo vita per davvero. Stiamo parlando del progetto conosciuto col nome in codice Ragtag, annunciato nel 2013 con lo sviluppo curato inizialmente da Visceral: il team dietro Dead Space, purtroppo, chiuderà i battenti quattro anni dopo lasciando il titolo in un limbo apparentemente irrisolvibile.

L’annuncio della cancellazione lasciò i fan di Star Wars e non solo con l’amaro in bocca: il gioco avrebbe infatti previsto la direzione di Amy Hennig, una delle menti dietro a una serie capolavoro come Uncharted. Tutto tacque fino all’aprile 2022 quando, a sorpresa, Lucasfilm Games ha annunciato una collaborazione con Skydance New Media… Per realizzare un titolo ambientato nell’universo di Guerre Stellari, diretto proprio dalla Henning! Un progetto di cui sappiamo ancora poco ma che, con una firma del genere, siamo certi saprà colpirci ed emozionarci come poche opere fino a oggi. E noi, ovviamente, non vediamo l’ora.

Abbiamo visto insieme sei titoli già annunciati che, nel corso dei prossimi anni, andranno ad arricchire l’incredibile universo creato da George Lucas. Prodotti di ogni genere e perfetti per (ri)scoprire un franchise che, anno dopo anno, non smette di regalare emozioni ai fan di tutto il mondo.

Se per alcuni di questi abbiamo già una data di uscita, per altri siamo ancora (purtroppo) a corto di informazioni: la speranza è di riuscire saperne di più quanto prima, e già gli eventi della prossima estate potrebbero portarci qualche novità interessante. Con la cancellazione dell’E3 occhi puntati dunque su Summer Game Fest e Gamescom, che avranno luogo rispettivamente a inizio giugno e a fine agosto: si prospetta insomma un’estate molto, molto interessante. E noi, da videogiocatori molto appassionati, davvero non vediamo l’ora. Che dire, siete pronti a tante nuove avventure in quella galassia lontana lontana?