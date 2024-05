Ride 5 per PS5 crolla a soli 31,99€! (-32%)

Amate le moto e i giochi di corse e avete una PS5? Bene, sarete contenti di sapere che su Amazon c'è un'offerta molto interessante sulla versione PS5 di Ride 5 che viene proposta a soli 31,99€! Si tratta di uno sconto del 32% sul prezzo originale originale di 49,90€! Nella nostra recensione trovate tutte le info che vi servono sul gioco ma se conoscete la serie Ride sapete che si tratta di un titolo ricco di moto, tracciati e gare spettacolari che vi farà vivere emozioni intense sui principali circuiti del motomondiale, e non solo!

Ride 5 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Ride 5 è il gioco perfetto per gli appassionati di moto che amano personalizzare e guidare i modelli più belli e veloci al mondo sui tracciati più famosi del motomondiale. Questo titolo è particolarmente consigliato a chi apprezza i simulatori di guida ed è attento ai dettagli grafici dato che garantisce un'esperienza visiva spettacolare sulle console di ultima generazione. La grande varietà di tracciati disponibili e il miglioramento grafico rispetto a Ride 4 ne fanno un'ottima scelta per chi vuole immergersi in competizioni avvincenti e superare sfide a tutti i livelli.

Anche se il livello di simulazione non è particolarmente preciso, questo titolo risulta molto divertente e consente di giocare in modalità time attack per confrontare i propri tempi con i piloti di tutto i mondo. Malgrado queste criticità, Ride 5 mantiene il suo fascino grazie alla quantità e qualità dei contenuti offerti, che lo rendono un'opzione validissima per chi cerca non solo sfide avvincenti, ma anche un'estetica curata e una rappresentazione fedele del mondo delle corse su due ruote e un elevato livello di personalizzazione.

Al netto di un sistema di guida ancora perfezionabile, Ride 5 offre un valido punto di ingresso nel mondo delle corse su due ruote, mantenendo un buon compromesso tra divertimento e realismo. Ora che si trova in sconto su Amazon a soli 31,99€ è l'occasione perfetta per tutti gli appassionati che desiderano immergersi in un gioco in grado di offrire una grandissima varietà di contenuti e tante ore di divertimento.

