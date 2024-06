Ultimo giorno di offerte Instant Gaming! Ecco 7 giochi da non lasciarsi sfuggire

Siamo arrivati all'ultimo giorno di El Dorado, l'eccezionale campagna di sconti lanciata da Instant Gaming. Alle ore 24 di domenica 23 giugno, queste promozioni giungeranno al termine, aprendo la strada a nuovi arrivi e future offerte.

In questo articolo, vi proponiamo sette giochi imprescindibili che non devono mancare nella vostra collezione. Approfittate delle ultime ore per arricchire la vostra libreria di videogiochi a prezzi imbattibili e preparatevi a vivere esperienze di gioco straordinarie. Ecco la nostra selezione delle migliori offerte da cogliere al volo prima che sia troppo tardi.

Migliori offerte El Dorado Instant Gaming

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 (trovate la nostra recensione completa qui) è uno dei titoli più celebrati della generazione attuale, creato da Rockstar Games. Ambientato in un vasto mondo aperto nel selvaggio West, il gioco offre una trama avvincente e un gameplay dettagliato. Interpreterete Arthur Morgan, un fuorilegge che deve affrontare un mondo in evoluzione mentre le autorità si fanno sempre più vicine.

Con una grafica mozzafiato e una narrazione profonda, Red Dead Redemption 2 si distingue per la sua capacità di immergere i giocatori in un'epoca storica accuratamente ricostruita. Le missioni varie, i personaggi ben sviluppati e le opportunità di esplorazione rendono questo gioco un must-have per tutti gli amanti delle avventure open world.

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece è la raccolta definitiva per i fan della famosa saga action RPG di Square Enix. Questa collezione comprende tutti i capitoli della serie: "Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX", "Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue" e "Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)", offrendo un'esperienza completa dell'universo di Kingdom Hearts.

La serie racconta le avventure di Sora, un giovane dotato di un cuore puro e del potere del Keyblade, accompagnato dai fidati amici Paperino e Pippo. Insieme, viaggeranno attraverso mondi ispirati ai classici Disney, incontrando personaggi iconici come Topolino, Elsa e Jack Sparrow.

Horizon Forbidden West: Complete Edition

Horizon Forbidden West: Complete Edition (qui la nostra recensione) offre la versione definitiva del secondo capitolo della premiata serie di giochi d'azione e avventura di Guerrilla Games e Sony Interactive Entertainment. Include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi e DLC. Vivete le avventure di Aloy, una cacciatrice in un mondo dominato da macchine, nella nuova regione misteriosa a ovest degli USA.

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition (qui la nostra recensione), un'icona dei videogiochi moderni, include la campagna single-player e l'accesso completo a GTA Online. La modalità online permette di costruire un impero criminale, gareggiare o cooperare in rapine complesse. Con aggiornamenti costanti, l'online offre infinite possibilità di divertimento.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (qui la nostra recensione) estende l'universo del premiato action RPG "Elden Ring", sviluppato da From Software e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Questo DLC promette di ampliare l'epico universo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, offrendo nuovi contenuti, storie e sfide per i giocatori più audaci.

Shadow of the Erdtree introduce una nuova e oscura trama che si intreccia con l'enigmatico mondo di Elden Ring. Gli avventurieri saranno chiamati a esplorare territori sconosciuti e a svelare i segreti celati sotto l'ombra del maestoso Erdtree. Questa espansione aggiunge profondità alla già ricca narrazione del gioco base, portando i giocatori a confrontarsi con nuovi nemici, NPC misteriosi e intricati dungeon.

Days Gone

Days Gone (recensione completa qui) di Bend Studio è un'avventura survival ambientata in un mondo post-apocalittico infestato da zombie. I giocatori assumono il ruolo di Deacon St. John, un motociclista vagabondo che deve affrontare orde di nemici mentre cerca di sopravvivere e scoprire la verità sul destino del mondo.

Con un'ambientazione vasta e dettagliata, un sistema di combattimento dinamico e una narrazione emotivamente coinvolgente, Days Gone offre un'esperienza intensa e appagante. La gestione delle risorse e la strategia di sopravvivenza sono elementi chiave del gameplay, rendendo ogni incontro una prova di abilità e ingegno.

Ghost Of Tsushima Director's Cut

Ghost Of Tsushima Director's Cut (recensione completa qui) di Sucker Punch Productions è la versione definitiva di questo epico gioco d'azione e avventura ambientato nel Giappone feudale. I giocatori seguono la storia di Jin Sakai, un samurai che deve adattarsi e combattere contro l'invasione mongola utilizzando sia tecniche tradizionali che nuove tattiche ninja.

Questa edizione include l'espansione "Iki Island", che aggiunge nuove missioni, nemici e ambientazioni. La grafica migliorata, le funzionalità aggiuntive e la ricchezza della narrazione fanno di Ghost Of Tsushima Director's Cut un'esperienza imprescindibile per gli amanti dei giochi storici e d'azione.

