30% sulla periferica perfetta per i tuoi racing game su PC e PlayStation

Volete approcciarvi ai racing game nel modo giusto? Allora un volante da gaming con pedaliera è la scelta ideale. E se desiderate giocare ai racing game su PC o PlayStation, è il momento perfetto per acquistare il Thrustmaster T128. Secondo noi, è il migliore attualmente per chi è alle prime armi ma vuole comunque godere di un'esperienza di gioco coinvolgente e appagante. Amazon sta offrendo questo volante a soli 139€, con uno sconto del 30%.

Thrustmaster T128, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Thrustmaster T128 rappresenta un volante eccellente per gli appassionati di giochi di guida che desiderano un'esperienza di simulazione realistica senza spendere cifre esorbitanti per un Direct Drive. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla solida qualità costruttiva, è un'ottima opzione per chi vuole migliorare il proprio setup di gioco. Offre una risposta precisa e un feedback tattile che permettono di percepire ogni dettaglio della strada, dagli asfalti ai sobbalzi, fino alle perdite di aderenza degli pneumatici.

Questo modello include una pedaliera magnetica a 2 pedali che sfrutta la tecnologia H.E.A.R.T brevettata, garantendo una precisione nel tempo. Con un design elegante, 13 pulsanti programmabili e luci a LED per monitorare la velocità del motore, il Thrustmaster T128 è ideale per chi vuole sentirsi a bordo di un'auto da corsa vera.

È compatibile con PS5, PS4 e PC, e dispone di un sistema di fissaggio rapido che lo rende facile da montare su tavoli e scrivanie fino a 5 cm di spessore. In definitiva, è perfetto per coloro che vogliono arricchire la propria esperienza di simulazione di guida. Attualmente offerto a 139€ invece di 199,99€, rappresenta un investimento conveniente per una periferica di qualità.

Vedi offerta su Amazon