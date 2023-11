Tra poche settimane si terrà ufficialmente il Black Friday 2023, durante il quale numerosi store proporranno i propri prodotti a prezzi a dir poco convenienti. In prima linea c'è, ovviamente, Amazon, motivo per cui in questo articolo vi proporremo 7 prodotti che molto probabilmente saranno scontati durante i giorni promozionali e che, dunque, vi consigliamo di tenere d'occhio.



Black Friday Amazon: 7 prodotti da tenere d'occhio

Cuffie Wireless Sony WH-1000XM5

Le Sony Sony WH-1000XM5 andarono in sconto al minimo storico durante la Festa delle Offerte Prime, per cui non è improbabile che vengano ribassate nuovamente durante il Black Friday. Parliamo delle migliori cuffie con cancellazione del rumore sul mercato, ideali per chi è spesso fuori casa e desidera isolarsi dai rumori esterni, oppure per chi lavora o studia e ha bisogno di concentrarsi. Sono, inoltre, progettate per risultare comode anche durante lunghi periodi di utilizzo, grazie a padiglioni auricolari morbidi e un'ottima vestibilità ergonomica, mentre i comandi vocali le rendono ancora più pratiche e semplici da utilizzare.

Samsung Galaxy Watch6

Il Samsung Galaxy Watch6 rappresenta l'ultimissimo modello della linea di smartwatch made by Samsung (a tal proposito vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata), per cui è possibile che sarà in sconto durante il Black Friday. Parliamo di un dispositivo ideale per chi è alla ricerca di un top di gamma, a prescindere che siate degli sportivi e vogliate monitorare tutti i vostri allenamenti, oppure che desideriate semplicemente un alleato che vi permetta di gestire notifiche e applicazioni direttamente dal polso. Grazie all'innovativo sensore potrete misurare la vostra composizione corporea, oltre a parametri come battito cardiaco, calorie bruciate, chilometri percorsi e molto altro.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

Se siete alla ricerca di un robot capace sia di aspirare che di lavare i pavimenti vi consigliamo di tenere d'occhio l'ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, perfetto per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche e desidera uno dei migliori modelli sul mercato. Vi basterà, infatti, programmarlo, e il robot si metterà al lavoro quando desiderate, in modo da farvi trovare sempre la casa pulita al vostro rientro. Inoltre, dato che si svuoterà e si pulirà automaticamente non dovrete nemmeno preoccuparvi di svuotare i serbatoi dell'acqua sporca e della polvere per svariato tempo, mentre l'integrazione con i comandi vocali vi permetterà di gestirlo in qualsiasi momento con estrema comodità.

Notebook da gaming MSI Katana 17

L'MSI Katana 17, dotato della scheda video RTX 4070, rappresenta la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un notebook da gaming capace di offrire prestazioni di alto livello, consentendo di giocare in modo fluido anche a titoli impegnativi e godendo di risoluzioni elevate. Si tratta, dunque, di un'ottima alternativa rispetto a un PC Desktop, il quale, oltre a essere molto più costoso, è anche più ingombrante e difficile da assemblare se non si è esperti. Il display Full HD con frequenza di aggiornamento di 144Hz vi permetterà di godere di gameplay estremamente fluidi e godibili, mentre l'SSD da 1TB vi consentirà di archiviare tutti i giochi che desiderate.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 27"

Il Samsung Odyssey G5 è uno dei monitor da gaming più amato di tutti, ed è perfetto non solo per i videogiochi, ma anche per il lavoro e l'intrattenimento. Con il suo pannello IPS da 32" e la risoluzione WQHD potrete godere di immagini di altissima qualità, con colori ricchi di contrasto e neri ultra-profondi. Ciò che caratterizza questo modello è il design leggermente curvo dello schermo, grazie al quale l'esperienza di visione sarà più immersiva, mentre durante le sessioni di gioco riuscirete a individuare i nemici anche nelle zone più esterne del campo visivo, ottenendo così un vantaggio tattico significativo. Infine, la frequenza di aggiornamento di 144Hz vi garantirà gameplay estremamente fluidi e senza ritardi di input.

Cuffie Wireless da gaming Razer BlackShark V2 HyperSpeed

Le Razer BlackShark V2 HyperSpeed sono cuffie dal rapporto qualità/prezzo ottimo, e probabilmente saranno ancora più convenienti durante il Black Friday: il design ultraleggero da 280 grammi vi permetterà di giocare al lungo godendo della massima comodità, rendendole perfette soprattutto per chi, con altri modelli, soffre di dolore alla testa. Inoltre, il microfono a banda larga vi garantirà una qualità vocale ad alta definizione e di livello professionale, coprendo una gamma ampia di suoni e riproducendo ogni dettaglio della vostra voce. Infine, i driver Razer TriForce in Titanio da 50 mm vi offriranno un audio chiaro e potente, immergendovi completamente nei vostri giochi preferiti.

Smart TV Samsung OLED 4K 55"

La smart TV Samsung OLED in una delle versioni più recenti uscite sul mercato nel 2023 è, senza dubbio, uno dei migliori modelli sul mercato, perfetto per chi desidera godere di un pannello dalla qualità incredibile. Si tratta, infatti, di un televisore perfetto per chi vuole allestire una piccola zona cinema dove godere a pieno del proprio intrattenimento preferito, sia esso il calcio o serie TV e film. Gli OLED rappresentano il top nel settore, permettendovi di godere di contrasti straordinari con neri profondi, bianchi luminosi e colori accesi. Inoltre, grazie ai pixel autoilluminanti della tecnologia avanzata Quantum Dot, potrete ammirare un’intera gamma di sfumature cromatiche per un’esperienza visiva di qualità eccezionale.

