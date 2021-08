Chi detiene la maggior parte della supply della blockchain?

La blockchain, come ribadito da Vitalik Buterin, co-creatore di Ethereum, è una tecnologia in costante evoluzione e che, essendo decentrata, vede mutare i possessori della sua fornitura. Cryptonomist ha fotografato l’andamento della ridistribuzione del rifornimento di Bitcoin tra i suoi possessori. Ricordiamo come, tempo fa, Bitcoin Archive avesse indicato una possibile diminuizione nella produzione della più popolare criptovaluta.

In particolare, come fa notare anche l’account Twitter Santiment, aumenta l’accumulo delle cd. “whale” (le entità che detengono un quantitativo elevato di Bitcoin e altre criptovalute). Santiment e Cryptonomist sottolineano come le “whale” abbiano iniziato ad accrescersi particolarmente da giugno, come vi raccontammo, approfittando dell’improvviso crollo del Bitcoin dovuto alle scelte della Repubblica Popolare Cinese (per approfondire, vi suggeriamo di consultare il resoconto della Banca Popolare Cinese).

Lo screenshot del grafico di Santiment/Sanbase che mostra l'andamento della distribuzione della blockchain. Fonte: Santiment, Tutti i diritti riservati

Le due testate però evidenziano anche un altro particolare: dalla fine di giugno risultano in aumentano anche i “microrisparmiatori”, cioè gli indirizzi che detengono tra 0,1 e 10 Bitcoin (o altre criptovalute). Infine si sottolinea come siano circa 2.100 gli indirizzi che detengono più di 1.000 Bitcoin: anche in questo caso si assiste a un accentramento di questi indirizzi, con il rischio della formazione di oligopoli. Tra questi indirizzi ci sono, ovviamente, gli exchange di criptovalute o di altre realtà (l’ultima è JP Morgan) che gestiscono criptovalute per conto dei loro clienti.

Secondo le testate, la diminuizione degli indirizzi con più di 1.000 Bitcoin è indice del fatto che molti utenti stanno ritirando i loro bitcoin per spostarli su wallet di proprietà e/o ricercare ulteriori garanzie per sé.