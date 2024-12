La sfida tra Napoli e Lazio, valida per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà domenica 8 dicembre alle 20:45 allo stadio Maradona di Napoli. Il momento è particolarmente interessante considerando l'evoluzione dei confronti recenti tra le due squadre.

La Lazio sta vivendo un periodo positivo nei confronti diretti, essendo rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (2 vittorie, 1 pareggio), dopo aver perso tutte le quattro precedenti. Tuttavia, il Napoli vanta statistiche casalinghe impressionanti contro i biancocelesti, con una media di 2.8 reti segnate nelle ultime 12 partite interne (34 gol totali) e otto vittorie (1 pareggio, 3 sconfitte). Da notare però che i partenopei hanno perso le due sfide casalinghe più recenti e rischiano di stabilire un record negativo di sconfitte consecutive in casa contro la Lazio.

Dove vedere Napoli - Lazio in TV e streaming

La partita Napoli - Lazio prevista per le 20:45 dell'8 dicembre sarà trasmessa in diretta su DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Napoli: i partenopei stanno attraversando un ottimo momento difensivo, con nove clean sheet in questo campionato, secondi solo alla Juventus (10). La squadra si distingue per la sua efficacia contro la Lazio storicamente, avendola battuta 54 volte in Serie A (record) e realizzato 192 reti (secondo miglior dato dopo i 197 gol contro il Bologna). Sono particolarmente efficaci nei minuti finali, con 4 reti segnate nel recupero del secondo tempo, e hanno subito solo un gol su palla inattiva (su rigore). Giovanni Simeone si conferma specialista contro la Lazio con 8 reti in 14 confronti, suo miglior rendimento contro una singola avversaria in Serie A.

Probabili formazioni Napoli - Lazio

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen; Pedro, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni.

