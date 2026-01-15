Udinese vs Inter è una delle sfide più attese del turno di Serie A e andrà in scena il 17 gennaio alle ore 15:00. Un match che cattura l’attenzione non solo per il valore delle due squadre in campo, ma anche per l’importanza della posta in palio. Per chi non potrà seguire la gara allo stadio o in TV, la soluzione più comoda resta lo streaming in diretta su DAZN, piattaforma che trasmetterà l’incontro in esclusiva. Il servizio consente la visione anche a chi si trova all’estero o a chi preferisce seguire la partita da dispositivi mobili, tablet o smart TV, garantendo flessibilità e qualità di visione ovunque ci si trovi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Udinese e Inter in TV e streaming

La partita Udinese vs Inter è prevista per le 15:00 del 17 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Inter arriva a questo appuntamento in un momento di grande solidità. I nerazzurri non conoscono sconfitta in campionato dallo scorso novembre e continuano a macinare punti con continuità, mostrando equilibrio tra fase offensiva e difensiva. La trasferta di Udine rappresenta un’altra occasione per conquistare una vittoria preziosa e mettere ulteriore pressione sulle dirette inseguitrici nella corsa ai vertici della classifica.

Situazione diversa ma altrettanto stimolante per l’Udinese, che si presenta alla sfida dopo il pareggio sul campo del Pisa. I friulani sono alla ricerca di quel salto di qualità che possa dare una svolta alla stagione e alimentare ambizioni europee. Un risultato positivo contro una big come l’Inter potrebbe rappresentare una svolta importante, sia dal punto di vista della classifica che della fiducia, davanti al proprio pubblico. La partita si preannuncia dunque intensa e ricca di spunti, con entrambe le squadre motivate da obiettivi diversi ma ugualmente significativi.

Probabili formazioni Udinese e Inter

UDINESE (3-5-2) : Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta, Davis. All. Runjaic

: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta, Davis. All. Runjaic INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.