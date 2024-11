Dyson si fa notare su eBay: risparmi fino a 200€! C'è anche il Submarine

In un mese noto per i suoi eccezionali risparmi, eBay offre la possibilità di acquistare una selezione di elettrodomestici Dyson con sconti che arrivano fino a 200€ fino al 10 novembre. Non ci sono coupon da utilizzare; i prezzi ridotti sono già stati applicati, permettendovi di scoprire immediatamente quanto pagherete. Tra le varie offerte, segnaliamo anche la presenza del Dyson V15s Detect Submarine, che potrebbe catturare la vostra attenzione, in quanto si tratta del primo lavapavimenti del produttore.

Fino a 200€ di sconto su Dyson, perché approfittarne?

Tra le varie offerte, uno dei prodotti che sicuramente cattura l'attenzione è il Dyson V15s Detect Submarine. Questo modello rappresenta una novità assoluta per l'azienda, essendo il primo lavapavimenti del produttore. Con la spazzola Dyson Submarine, questo elettrodomestico è progettato per lavare i pavimenti duri utilizzando acqua pulita, garantendo una pulizia profonda e senza residui. La versatilità del V15s lo rende un alleato prezioso nelle pulizie di tutti i giorni, permettendo di affrontare facilmente macchie e sporco senza dover utilizzare più strumenti.

Una delle caratteristiche più innovative del Dyson V15s è la spazzola Fluffy Optic, che rivela le particelle microscopiche di polvere non visibili ad occhio nudo. Grazie ai filamenti antistatici in fibra di carbonio, questa spazzola è in grado di raccogliere particelle fini e allergeni dai pavimenti duri e dalle fessure, garantendo un’accuratezza senza precedenti nella pulizia. La spazzola Digital Motorbar completa il pacchetto, rimuovendo sporco e capelli da tutte le superfici, compresi i residui più ostinati come macchie di salsa di pomodoro e briciole di cibo per animali. La sua manovrabilità consente di pulire facilmente anche intorno a ostacoli come seggioloni e gambe del tavolo.

Infine, il rullo bagnato motorizzato del Dyson V15s Detect Submarine è progettato per assorbire e rimuovere liquidi e detriti senza lasciare segni. Il sistema di strizzatura mantiene il rullo sempre pulito, evitando che sporco bagnato venga lasciato dietro. Questo è utile nelle aree più trafficate della casa, dove le macchie tendono ad accumularsi. Inoltre, la mini turbospazzola anti-groviglio è perfetta per catturare polvere e capelli da materassi, tappezzeria e scale, rendendo questo elettrodomestico una soluzione completa per ogni esigenza di pulizia. Con tutte queste caratteristiche, abbinate allo sconto attuale, il Dyson V15s Detect Submarine rappresenta un ottimo investimento nella pulizia domestica.

