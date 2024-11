Euronics svela un'anteprima del Black Friday: già tante offerte imperdibili

Se il Black Friday è il momento in cui i vostri desideri si avverano e non vedete l'ora di scoprire le sorprese che i vari e-commerce hanno in serbo per l'edizione 2024, vi invitiamo a dare un'occhiata a Euronics già da oggi. Il portale ha rilasciato un’anteprima delle sue offerte per il Black Friday, presentando fino al 13 novembre una serie di promozioni imperdibili che coprono il meglio della tecnologia. È quindi il momento ideale per iniziare a prepararvi per lo shopping. Di seguito, vi proponiamo alcuni esempi delle offerte disponibili.

Vedi offerte su Euronics

Anteprima Black Friday Euronics, perché approfittarne?

Le offerte di Euronics coprono un ampio ventaglio di categorie, dall’elettronica di consumo agli elettrodomestici. Con sconti esclusivi su prodotti di qualità, Euronics si pone come un punto di riferimento per chi desidera risparmiare senza compromettere la qualità. Non solo troverete articoli adatti a ogni esigenza, ma avrete anche la possibilità di accaparrarvi i migliori affari prima della frenesia del Black Friday vero e proprio. Un'ottima opportunità per anticipare i vostri acquisti e garantirvi i prodotti desiderati.

Tra le offerte più interessanti, spicca la piccola friggitrice ad aria Dreame Mova Aeurochef FD10 Pro, disponibile a soli 69,90€. Questo versatile elettrodomestico non solo frigge in modo sano, ma vanta anche funzioni innovative come il barbecue, lo scongelamento e la cottura a vapore. È un’aggiunta perfetta per chi desidera rendere la preparazione dei pasti più semplice e salutare, senza rinunciare al gusto.

Un'altra proposta da non perdere è la Sony XR55A80L, quasi la top di gamma del 2023, ora in offerta a un prezzo di 1.399€, con un risparmio di quasi 1.000€. Questo televisore offre una qualità dell’immagine straordinaria e funzionalità all’avanguardia, rendendolo un must-have per gli appassionati di cinema e serie TV. Non lasciatevi sfuggire queste incredibili offerte: il Black Friday di Euronics è l’occasione perfetta per fare affari e portare a casa la tecnologia che desiderate!

