Natalissimi Unieuro: tante offerte dedicate ai prodotti Apple!

Il Natale è ormai alle porte e vi mancano ancora dei doni da mettere sotto l'albero? Noi di Tom's Hardware ci stiamo impegnando da settimane per proporvi quelle che sono le migliori idee regalo, anche last minute, ma oggi vogliamo concentrarci su un brand in particolare. Nello store online di Unieuro, infatti, fino al 24 dicembre potete trovare tantissimi prodotti Apple in sconto, i quali rappresentano doni perfetti per chi desidera stupire i propri cari con un articolo tecnologico e di qualità!

Offerte Apple Unieuro, perché approfittarne?

Le offerte di Unieuro sui prodotti Apple sono perfette per coloro che desiderano regalare a qualcuno dei prodotti del noto brand, ma anche, ovviamente, per coloro che vogliono acquistarli per sé. L'ampio catalogo include tantissimi degli articoli Apple più recenti e amati, come iPad, Apple Watch, MacBook, AirPods e iPhone, per cui troverete sicuramente ciò che fa al caso vostro e potrete acquistarlo non solo a prezzo scontato, ma anche approfittando della spedizione gratuita e del pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna.

Tra i prodotti in sconto vi è, per esempio, l'Apple Watch SE, disponibile a soli 239,00€ invece di 289,00€. Parliamo di uno dei migliori smartwatch sul mercato, nonché di un compromesso ideale per coloro che desiderano un modello di alta qualità mantenendo un budget più contenuto rispetto ai nuovi modelli come l'Apple Watch Series 9 o l'Apple Watch Ultra. Questo modello, infatti, è il più accessibile della gamma e offre un insieme di funzionalità avanzate a un prezzo molto allettante.

Non possiamo poi non consigliarvi l'iPhone 15 da 128GB, che fino a poco tempo fa era praticamente introvabile mentre ora è in offerta a 899,00€ invece di 986,69€. Si tratta dell'ultimo modello della linea, uscito da pochi mesi e che, indubbiamente, è il miglior smartphone sul mercato in termini di prestazioni, qualità e accessibilità. Ogni comparto del dispositivo è stato migliorato rispetto alla generazione precedente, ma tra le innovazioni principali vi sono la nuova Dynamic Island e l'introduzione della porta Type-C in sostituzione della tradizionale porta Lightning degli iPhone, la quale rappresenta un cambiamento significativo, rendendo l'iPhone 15 molto più comodo rispetto a tutti i modelli precedenti.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata agli sconti Apple, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

