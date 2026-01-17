In un mercato in cui i costi dell’energia possono variare rapidamente, la stabilità del prezzo diventa un valore fondamentale per molti. Se per voi è più importante avere certezze sul costo della luce e del gas piuttosto che confrontare il prezzo al singolo kWh, E.ON ha pensato a un’offerta studiata proprio per soddisfare questa esigenza. Bloccare il prezzo significa poter pianificare le spese senza sorprese, garantendo serenità nella gestione della bolletta.

Vedi offerta su E.ON

E.ON vi offre 12 mesi di protezione

Con l’offerta attuale, E.ON vi permette di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi. Questo significa che, per tutto un anno, il costo dell’energia rimarrà invariato, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato. Una soluzione ideale se desiderate mantenere sotto controllo il bilancio familiare o aziendale senza preoccuparvi delle oscillazioni dei prezzi.

Attivando anche l’offerta gas, E.ON applicherà un sconto del 10% sulla componente Energia. In questo modo potrete beneficiare non solo della protezione del prezzo, ma anche di un risparmio concreto sul consumo complessivo. Un’opportunità che unisce sicurezza e convenienza, rendendo l’offerta ancora più interessante per chi cerca stabilità e controllo sulle spese energetiche.

Se per voi la priorità è vivere senza l’incertezza dei continui rincari, questa offerta rappresenta la soluzione ideale. Bloccare luce e gas per 12 mesi vi permette di organizzare il vostro budget con certezza, godendo dei vantaggi dello sconto aggiuntivo sul gas. Con E.ON, potete contare su un servizio pensato per chi vuole sicurezza e tranquillità, senza rinunciare a convenienza e semplicità.

Vedi offerta su E.ON