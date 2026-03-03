Questa primavera potete smettere di preoccuparvi delle pulizie! A pensarci è Narwal, e il risparmio si vede davvero. Mentre la Festa delle offerte di primavera di Amazon prenderà ufficialmente il via il 10 marzo, Narwal ha deciso di anticipare tutti di ben 7 giorni, lanciando da oggi promozioni imperdibili. I prezzi scontati saranno attivi fino al 16 marzo, dandovi tutto il tempo necessario per scegliere il modello più adatto alla vostra casa e dire addio alla pulizia manuale.

N.B: applicate il coupon "SPRTOMSHW" per ottenere un ulteriore 5% di sconto esclusivo, valido sia su Amazon che sullo store ufficiale.

Le promozioni sono valide sia su Amazon sia sul sito ufficiale Narwal, ma è proprio su quest’ultimo che potete trovare offerte ancora più vantaggiose sui bundle con accessori e ricambi. Questo significa risparmiare non solo sui robot intelligenti, ma anche sugli extra utili per mantenerli efficienti più a lungo. Inoltre, Narwal ha già anticipato che dal 10 marzo sarà annunciata un’ulteriore sorpresa, quindi restate connessi per non perdere alcuna novità!

Ecco i modelli della gamma Narwal attualmente in sconto, con i rispettivi prezzi promozionali:

Narwal Flow Standard : 799€ (prezzo di listino 1299€)

: 799€ (prezzo di listino 1299€) Narwal Flow Compact : 999€ (prezzo di listino 1499€)

: 999€ (prezzo di listino 1499€) Narwal Freo Z10 Ultra : 549€ (prezzo di listino 1299€)

: 549€ (prezzo di listino 1299€) Narwal Freo Z10: 429€ (prezzo di listino 899€)

(prezzo di listino 899€) Narwal Freo X10 Pro : 399€ (prezzo di listino 599€)

: 399€ (prezzo di listino 599€) Narwal Freo X Ultra : 479€ (prezzo di listino 899€)

: 479€ (prezzo di listino 899€) Narwal V40 Station : 339€ (prezzo di listino 449€)

: 339€ (prezzo di listino 449€) Narwal Freo S: 169€ (prezzo di listino 299€)

Questi sconti rappresentano un'occasione unica per dotarsi di robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligenti, perfetti per chi desidera semplificare la gestione della casa e risparmiare tempo prezioso ogni giorno.

Con offerte così competitive, potete davvero dire addio a scopa e mocio e affidarvi a soluzioni automatiche, efficienti e smart. Sia che cerchiate prestazioni top di gamma, sia che preferiate soluzioni più economiche ma sempre pratiche, in questa finestra promozionale c’è un Narwal per ogni esigenza. Approfittatene finché dura! Questa primavera, pulire non è mai stato così facile (e conveniente)!

