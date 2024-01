Paghi poco e funziona bene: Uni USB-C/Micro SD a soli 13€!

USB-C: uni è un Lettore di Schede SD che vi consente di leggere e scrivere su due schede contemporaneamente, velocizzando il processo di trasferimento dei vostri dati fino a 5Gbps. Disponibile su Amazon, è retrocompatibile e dotato di un design salvaspazio comodamente utilizzabile ovunque voi siate. Non solo aumenterà la vostra efficienza, ma con la riduzione del prezzo da €15,99 a soli €13,59 vi farà risparmiare anche il 15%. Un prodotto resistente, comodo e universale, per tutti i vostri dispositivi USB-C, ora a portata di clic. Affrettatevi, l'offerta è limitata!

Lettore di Schede SD uni, chi dovrebbe acquistarlo?

Uni è un lettore di Schede SD e adattatore da USB-C a Micro SD, che vi garantirà un trasferimento dati veloce e senza intoppi. Con la sua capacità di leggere schede fino a 2TB e la velocità di trasferimento che può raggiungere i 5Gbps, garantendo una buona efficienza nello scambio di foto e video. Progettato per durare, grazie al corpo in alluminio e al cavo in nylon intrecciato, è lo strumento perfetto da portare in giro per lavorare o anche solo per necessità personale.

Se state cercando un accessorio affidabile e compatibile con una vasta gamma di dispositivi USB-C – dal MacBook Pro all'Android Galaxy S22 – sappiate che questo lettore di schede è progettato per venire incontro alle vostre necessità. È dotato di un meccanismo a molla per una facile gestione delle schede e di praticità nell'uso quotidiano con la sua caratteristica Plug & Play.

Vi consigliamo questo adattatore per la sua qualità e la comodità di utilizzo, specialmente lavorando da casa. Al prezzo conveniente di €13,53, rispetto al prezzo originale di €15,99, rappresenta un'opportunità da non perdere.

