Splendida smart TV Samsung Neo QLED da 55" in sconto del 50% su eBay!

Con questa straordinaria offerta, eBay dimostra che le occasioni imperdibili possono presentarsi anche al di fuori dell'ormai concluso Black Friday. Vi informiamo, infatti, che eBay sta proponendo una smart TV di fascia alta, esclusa da sconti anche su Amazon nei giorni scorsi, proponendola esattamente a metà prezzo. Si tratta della Samsung Neo QLED QE55QN85CATXZT da 55 pollici, acquistabile senza l'ausilio di coupon o di procedimenti complicati a soli 799,99€ anziché 1.589,99€.

Samsung QE55QN85CATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV Samsung, che fa parte della rinomata serie Neo QLED, è ideale per coloro che apprezzano una visione dettagliata e realistica dei loro contenuti preferiti. Su questo modello entra in gioco la tecnologia Quantum Matrix con i suoi Quantum Mini LED, che assicurano un controllo della luce molto preciso, rendendo vivide e nitide sia le scene più buie che quelle più luminose.

Questa smart TV Samsung è indicata anche per chi vuole ottenere una qualità d'immagine migliore rispetto a un eventuale già buon contenuto a risoluzione 1080p, come quelli del digitale terrestre, portando automaticamente l'immagine a un 4K rielaborato. Inoltre, grazie agli altoparlanti superiori e al Dolby Atmos, la QE55QN85C è indicata anche per chi vuole limitare al minimo le scarse prestazioni audio tipiche dei moderni televisori. Questo modello, infatti, garantisce un audio coinvolgente, che può essere migliorato notevolmente con una soundbar Samsung compatibile con il Q-Symphony.

A soli 799,99€, questa smart TV rappresenta un buon acquisto per chi desidera migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico, mettendo al centro un televisore in grado di gestire anche un eventuale domotica tramite Alexa. Ribadiamo che, allo stato attuale, viene venduta altrove a diverse centinaia di euro in più, pertanto non indugiate troppo se siete in cerca di un televisore di fascia alta.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

