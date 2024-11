SUPER SCONTO su questo mouse gaming X6 con base di ricarica (-64%)

Volete un mouse da gaming senza spendere una fortuna? Il mouse da gaming X6 offre prestazioni avanzate per i giocatori più esigenti. Con connettività multipla (cablata/2.4G/BT5.2), sensore PixArt PAW3395 da 26000 DPI e peso ultra-leggero di soli 55g, garantisce precisione e velocità. La base di ricarica magnetica con illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco di stile. Il software dedicato permette una configurazione completa. Compatibile con diversi sistemi operativi, questo mouse versatile è l'ideale per gaming e uso quotidiano. La confezione include tutti gli accessori necessari per iniziare subito a giocare.

Vedi offerta

Mouse da gaming X6 , chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse X6 è consigliato agli appassionati di gaming che cercano prestazioni valide e personalizzazione. Con un sensore PixArt PAW3395 ad alta precisione, DPI regolabile fino a 26000 e un peso di soli 55g, questo mouse soddisfa le esigenze dei giocatori più esigenti in termini di velocità e accuratezza. La connettività multipla (cablata/2.4G/BT5.2) lo rende versatile per diverse configurazioni, mentre gli interruttori HUANO garantiscono una durata eccezionale.

Inoltre, il mouse X6 è ideale per content creator e streamer grazie alla sua base di ricarica con anello luminoso RGB personalizzabile. La possibilità di programmare macro e personalizzare i tasti tramite il software dedicato lo rende adatto anche a professionisti che necessitano di flussi di lavoro ottimizzati. Con una batteria che dura fino a 65 ore e la compatibilità con diversi sistemi operativi, questo mouse si adatta perfettamente alle esigenze di chi cerca un dispositivo affidabile e performante per lunghe sessioni di utilizzo.Il mouse X6 è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per i giocatori più esigenti. Con una connettività versatile (cablata, 2.4G wireless e Bluetooth 5.2), offre una precisione eccezionale grazie al sensore PixArt PAW3395 con DPI regolabile fino a 26000. Il peso ultraleggero di soli 55g e gli interruttori HUANO garantiscono comfort e durata. La base di ricarica magnetica con illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco di stile.

Questo mouse rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni di alto livello e personalizzazione. La combinazione di tecnologia avanzata, ergonomia e funzionalità lo rende ideale sia per il gaming competitivo che per l'uso professionale. Con il suo design elegante e le molteplici opzioni di connettività, il mouse X6 si adatta perfettamente a qualsiasi configurazione, offrendo un'esperienza d'uso superiore a un prezzo competitivo.

Vedi offerta