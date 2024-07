Dash cam con ADAS: è disponibile uno sconto del 15%

Le dash cam sono note per fornire prove concrete degli eventi stradali, utili in caso di incidenti con altri veicoli. Questo modello in particolare, attualmente in offerta su Amazon, guadagna ulteriore rilevanza grazie alla presenza di ADAS e numerose altre funzioni avanzate. Lo sconto è applicato tramite un coupon da selezionare direttamente sulla pagina del prodotto, riducendo così il prezzo nel carrello del 15%.

Dash Cam 70mai, chi dovrebbe acquistarla?

Questa dash cam si rivela uno strumento indispensabile per chiunque desideri elevare la sicurezza e la tranquillità durante la guida, grazie alle sue avanzate funzionalità di sorveglianza e registrazione. La consigliamo per i conducenti che trascorrono molte ore su strada e vogliono proteggersi da potenziali dispute o incidenti, documentando continuamente ciò che accade intorno al proprio veicolo.

Grazie alla sua capacità di registrare video in Full HD, anche in condizioni di scarsa illuminazione, e alla sua tecnologia di visione notturna, questo modello garantisce riprese di alta qualità in qualsiasi momento del giorno o della notte. L'inclusione di una memoria eMMC da 128GB integrata assicura ampio spazio per le registrazioni, mentre la funzione di registrazione in loop assicura che i file più vecchi vengano sovrascritti automaticamente, evitando problemi di spazio in memoria.

Per gli automobilisti che lasciano il proprio veicolo parcheggiato in luoghi pubblici per lunghi periodi, questa dash cam offre una tranquillità aggiuntiva grazie al monitoraggio parcheggio AI 24H e al rilevamento del movimento, capaci di attivarsi automaticamente in caso di attività sospette vicino al veicolo. Con la capacità di girare a 360°, questa dash cam cattura poi ogni dettaglio intorno al veicolo, eliminando gli angoli morti e fornendo una copertura completa. Queste caratteristiche la rendono ideale non solo per chi viaggia regolarmente ma anche per chi lascia il veicolo in parcheggi non sorvegliati.

