Basta una Ferrari SF90 per bruciare una Tesla Model S Plaid in accelerazione?

Grazie all’arrivo sul mercato di auto come la Tesla Model S Plaid e la Rimac Nevera, stiamo vivendo in un’era in cui un veicolo con un motore a combustione interna probabilmente non potrà mai più detenere il titolo di auto di serie con l’accelerazione più veloce al mondo. Tuttavia, secondo voi, una hypercar ibrida alimentata da un propulsore endotermico può tenere il passo con la Model S Plaid?

Fortunatamente, Brooks del canale DragTimes su YouTube possiede sia una Ferrari SF90 Stradale sia una Tesla Model S Plaid e recentemente si è recato in una dragstrip in Florida per metterle alla prova. In termini di potenza, la Tesla ha un leggero vantaggio sulla Ferrari grazie ai suoi 1.020 CV rispetto ai 986 CV della hypercar di Maranello. La Tesla può anche erogare tutta la sua potenza istantaneamente e inoltre non ha bisogno di preoccuparsi di cambiare marcia all’aumentare della velocità.

Problemi di partenza a parte, sembra che l’esito sia piuttosto chiaro: Model S Plaid è la vettura di serie più veloce sulle gare ci accelerazione. Questo è valido esclusivamente su tragitti relativamente contenuti come il quarto di miglio, su percorrenze maggiori la musica potrebbe facilmente cambiare; come sappiamo, infatti, il tallone di Achille delle vetture elettriche è proprio la velocità di punta. In questo contesto, la SF90 Stradale non ha di certo problemi considerata la velocità massima di 350 km/h. Un grande risultato per Tesla che, anche con una vettura berlina, riesce a rendere la vita difficile anche alle hypercar più blasonate; sarà interessante vedere cosa sarà in grado di fare la Roadster e se potrà, eventualmente, eccellere anche nei tempi sul giro offrendo prestazioni impareggiabili a 360 gradi.