CarlinKit 2023 per Android Auto: approfitta di questo coupon sconto da 30€!

Rispetto al passato, i moderni sistemi di infotainment delle automobili hanno compiuto enormi passi in avanti, permettendo di avere a disposizione tantissime comodità durante la guida. Una mancanza, però, è sicuramente la connessione wireless con lo smartphone, che nella maggior parte dei veicoli, per poter sfruttare funzioni utili come il navigatore, richiede il collegamento via cavo.

Esiste, però, una soluzione, ovvero CarlinKit, un dispositivo capace di trasformare la connessione tra auto e smartphone a wireless, eliminando, dunque, totalmente l'ingombro dei cavi. La buona notizia? Acquistando il prodotto su Amazon potrete risparmiare ben 30,00€ grazie a un nuovo coupon!

CarlinKit, chi dovrebbe acquistarlo?

CarlinKit rappresenta una soluzione incredibilmente pratica per semplificare il processo di connessione dello smartphone al sistema infotainment dell'auto e, in tal senso, è perfetto per tutti coloro il cui veicolo non dispone di tutte le funzionalità wireless. Si tratta di un dispositivo che funge da ponte Bluetooth, collegandosi alla porta USB dell'auto e consentendo di bypassare la connessione fisica tra lo smartphone e il sistema dell'auto, mantenendo tutte le funzionalità di Android Auto o Apple CarPlay.

Questo dispositivo, dunque, è particolarmente utile per chiunque desideri risolvere i problemi legati alla connessione e alla collocazione dello smartphone in auto, utilizzando funzionalità che di solito richiedono una connessione cablata in modalità wireless. Inoltre, a essere protagonista dell'offerta è la versione più recente di CarlinKit (qui trovate la nostra recensione) che offre una compatibilità nativa sia con Apple CarPlay che Android, migliorando le prestazioni e la velocità di risposta dei comandi.

Tornando a parlare del prezzo, grazie al coupon offerto da Amazon potrete spendere solamente 75,99€ invece di 95,99€ per il CarlinKit. Per usufruire del buono vi basterà spuntare la casella "Applica coupon 30€" posizionata sotto il prezzo, prima di inserire l'articolo nel carrello. Così facendo potrete risparmiare non poco su un prodotto che negli ultimi mesi ha subito un continuo saliscendi di prezzo, con picchi di oltre 100,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

