Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) ha appena pubblicato i risultati di un nuovo gruppo di crash test. Tra i soggetti testati figurano BMW, Citroen, Mercedes, Mazda, Seat, Volkswagen ma anche le cinesi BYD e Mobilize.

Mercedes-Benz continua ad ampliare la sua gamma EQ completamente elettrica e la berlina EQE è il modello valutato in questa occasione. Come il resto della gamma che l’ha preceduta non delude, e conquista cinque stelle. Sul modello oggetto di test è disponibile, a richiesta l’Active Distance Assist DISTRONIC con Active Steering Assist, che fornisce assistenza alla guida in autostrada.

Inoltre è presente la funzione Active Emergency Stop Assist , che in caso di mancato intervento del conducente alla guida, dirotta l’auto sulla corsia più lenta, fino a fermarla. È la prima volta che Euro NCAP valuta un sistema del genere, che fa ottenere alla EQE il miglior voto finora ottenuto da un’auto a guida assistita.

Mercedes EQE

Occupanti adulti: 95%

Occupanti bambini: 89%

Utenti vulnerabili della strada: 83%

Safety Assist: 81%

Mercedes EQE

La Mazda CX-60 ha ottenuto ottimi risultati per ogni termine di valutazione, ricevendo meritatamente le cinque stelle. Il nuovo SUV di grandi dimensioni si aggiunge alla CX-5 (2017), Mazda6 (2018), Mazda3 e CX-30 (entrambe 2019) e MX-30 (2020) nel raggiungimento delle 5 Stelle Euro NCAP.

Mazda CX-60

Occupanti adulti: 88%

Occupanti bambini: 91%

Utenti vulnerabili della strada: 89%

Safety Assist: 76%

Mazda CX-60

Punteggi quasi identici e cinque stelle anche per le due BMW, al X1 e la Serie 2 Active Tourer

Nuova BMW X1

Occupanti adulti: 86%

Occupanti bambini: 89%

Utenti vulnerabili della strada: 76%

Safety Assist: 92%

Nuova BMW Serie 2 Active Tourer

Occupanti adulti: 88%

Occupanti bambini: 81%

Utenti vulnerabili della strada: 79%

Safety Assist: 92%

BMW X1

Pieni voti anche per la versione aggiornata della VW Golf 8 (che era stata testata per la prima volta nel 2019).

Volkswagen Golf

Occupanti adulti: 88%

Occupanti bambini: 87%

Utenti vulnerabili della strada: 74%

Safety Assist: 82%

Il massimo delle stelle è arrivato anche per il suv BYD Atto3. l veicolo elettrico economico si comporta bene nei crash test Euro NCAP ed è completamente equipaggiato con le ultime tecnologie ADAS. Ed è solo l’ultimo successo tra i marchi cinesi, che già avevano men figurato con WEY e ORA.

BYD Atto3

Occupanti adulti: 91%

Occupanti bambini: 91%

Utenti vulnerabili della strada: 69%

Safety Assist: 74%

BYD Atto3



Le due SEAT, Ibiza e Arona, presenti in questo lotto di test ottiengono il massimo dei voti, nonostante siano un po’ carenti in fatto di equipaggiamenti; l’assenza di airbag centrali però non impedisce ad entrambi i modelli di ottenere, nel complesso, un’ottima valutazione.

Seat Ibiza

Occupanti adulti: 83%

Occupanti bambini: 82%

Utenti vulnerabili della strada: 66%

Safety Assist: 70%

Seat Arona

Occupanti adulti: 83%

Occupanti bambini: 83%

Utenti vulnerabili della strada: 65%

Safety Assist: 70%

Sono quattro le stelle ottenute invece dalle due rappresentanti delle joint-venture tra aziende francesi e cinesi. Si tratta della Citroen C5 X, costruita in Cina da Dongfeng e Peugeot-Citroën Automobile, e della Mobilize Limo, berlina elettrica nata dalla collaborazione tra Renault e Jiangling Mobilize

Citroen C5 X

Occupanti adulti: 82%

Occupanti bambini: 87%

Utenti vulnerabili della strada: 69%

Safety Assist: 66%

Mobilize Limo