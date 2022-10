In casa Ford sono giornate di annunci e di addii, questa volta per i monovolume S-Max e Galaxy. Il mondo della mobilità non sta soltanto virando verso l’elettrico, ma anche verso i SUV e i crossover, che stanno soppiantando le monovolume.

L’addio ufficiale al mercato europeo per i due modelli, è previsto per la primavera del prossimo anno. Ma non c’è da stupirsi. Già da qualche anno le analisi di vendita delle monovolume restituiscono dati lampanti: nel 2006 erano state immatricolate circa 570.000 S-Max, mentre nel 2021 il numero si era drasticamente ridotto a 7.400 unità. Ancora peggio i dati del Galaxy, passato dalle 820.000 immatricolazioni nel 1996 alle 4.700 dell’anno scorso. Nell’impianto di Valencia si sta portando a termine la costruzione degli ultimi esemplari già ordinati, ma la vendita è già stata bloccata.

Si tratta soltanto degli addi più recenti, e forse anche meno significativi del marchio. Nei giorni scorsi invece l’annuncio della dismissione di modelli come la Mondeo ma soprattutto la Fiesta, aveva portato una ventata di rammarico tra gli estimatori del marchio e non solo.

La Ford Fiesta è stata tra i modelli più longevi del mercato, in vendita ininterrottamente dal 1976 ad oggi, con ben sette generazioni. Ricordiamo tra l’altro che il design della prima serie deriva da un progetto per metà italiano (col disegnatore Paolo Martin), e venne realizzato dalla Ghia di Torino. Per l’addio alla piccola di casa, la Ford, ha realizzato anche un video commemorativo. La Fiesta (il cui nome fu scelto personalmente da Henry Ford II, nipote del fondatore) vedrà terminare la produzione nello stabilimento di Colonia, a fine giugno 2023. La decisione era nell’aria, tanto che già l’estate passata era arrivato lo stop alla variante a tre porte; inoltre il calo delle vendite (meno di 40 mila in Europa, nei primi 7 mesi dell’anno), contrapposto al travolgente successo della Puma, incoronata regina di vendite in Europa, sono stati decisivi nella (immaginiamo) sofferta decisione.

Vediamo che alternative restano disponibile in casa Ford, se si cerca un’auto adatta a tutta la famiglia. Si possono senz’altro prendere in considerazione la Kuga ma anche la Focus in versione Wagon. Per chi non bada a spese e non ha problemi di parcheggio, ci sono anche rispettivamente la Mustang Mach-E e l’Explorer.