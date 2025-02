Guida con tranquillità grazie a questa dash cam, oggi con il 40% di SCONTO!

Se siete alla ricerca di una dash cam ad alte prestazioni e a un prezzo conveniente, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon! La dash cam auto KAWA D6 è ora disponibile a soli 53,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 89,99€, grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un'occasione imperdibile per aumentare la sicurezza alla guida e proteggervi dagli imprevisti.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 40% durante il checkout

Dash cam KAWA D6, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam KAWA D6 è ideale per chi desidera una registrazione dettagliata e affidabile in qualsiasi condizione di guida. Grazie alla risoluzione 2K 1440P a 30 fps, cattura ogni dettaglio della strada, comprese le targhe e la segnaletica stradale. La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) e 3DNR assicura un'eccellente visione notturna, riducendo il rumore dell'immagine e garantendo riprese chiare anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il G-Sensor integrato rileva automaticamente collisioni e frenate improvvise, attivando la registrazione di emergenza. I file critici vengono salvati in una cartella protetta per evitare la sovrascrittura, garantendo la disponibilità dei filmati più importanti in caso di necessità.

Questa dash cam supporta la registrazione in loop, eliminando automaticamente i video meno recenti per liberare spazio sulla scheda di memoria (fino a 256GB, non inclusa). I video protetti dagli eventi d'emergenza rimangono sempre salvati, offrendo una copertura continua e affidabile.

Il Wi-Fi integrato consente di connettere la dash cam all'app KAWA DVR/AUTO, permettendovi di visualizzare, scaricare e gestire i video direttamente dallo smartphone senza bisogno di rimuovere la scheda di memoria. L'angolo di visuale di 145° assicura un'ampia copertura della strada, monitorando entrambe le corsie di marcia.

La funzione di sorveglianza parcheggio permette alla dash cam di attivarsi automaticamente in caso di urti mentre l'auto è ferma. Per usufruire di questa funzione, è necessario acquistare il kit di cablaggio KAWA D6 hardwire Micro USB. Inoltre, la dash cam gode di 12 mesi di garanzia con sostituzione gratuita, assicurando un supporto rapido e affidabile per qualsiasi necessità.

Con uno sconto del 40%, la dash cam KAWA D6 è un'opportunità da non perdere per chi desidera sicurezza e qualità a un prezzo accessibile. Approfittatene subito e acquistatela a soli 53,99€ prima che l'offerta scada! E per maggiori informazioni inerenti al mondo automotive, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione MotorLabs.

