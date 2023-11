Prezzo TOP su Motorola MA1: l'adattatore per Android Auto wireless (-22%)

Se siete alla ricerca di un dispositivo che semplifichi, e non poco, il processo di connessione tra il vostro smartphone ed il sistema di infotainment della vostra auto e, al contempo, volete approfittare delle offerte di questo ottimo Black Friday 2023, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta sull'eccezionale adattatore wireless Motorola A1, l'unico certificato da Google, ed oggi in sconto a soli 69,99€, con uno sconto del 22%!

Motorola MA1, chi dovrebbe acquistarlo?

Motorola MA1 è un piccolo ma utilissimo dispositivo, decisamente consigliato a chiunque abbia problemi nel collegare il proprio smartphone alla propria auto, magari anche solo per problemi di "spazio", viste le dimensioni generose degli attuali cellulari. Motorola MA1, in tal senso, semplifica di molto la procedura di connessione, proponendosi come un "ponte Bluetooth" tra il vostro smartphone e l'infotainment della vostra auto. Basterà semplicemente collegarlo alla porta USB della vostra auto, per bypassare quella che è la connessione diretta con lo smartphone richiesta per l'utilizzo di funzioni come la navigazione, evitando così quello che, per molti, è un passaggio scomodo e macchinoso.

La sua configurazione facile e veloce lo rende perfetto per coloro che cercano una soluzione conveniente per ottimizzare la propria esperienza di guida, e grazie alla trasmissione veloce via WiFi a 5 GHz, vi consentirà un utilizzo senza disconnessioni, anche e soprattutto per quanto riguarda la visualizzare di mappe e di app multimediali.

Dulcis in fundo, è uno dei pochissimi dispositivi di questo genere, presenti sul mercato, ad avere un design compatto, leggero ed elegante, che ne garantisce un posizionamento semplice in auto, senza risultare ingombrante o instabile

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

