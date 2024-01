Prezzo TOP su questa Autoradio Android per Fiat Panda! (-14%)

Se volete aggiornare l'autoradio della vostra vecchia Fiat Panda, date un'occhiata a questa offerta sull'Autoradio Android per Fiat Panda 2013-2020 di Hikity, in offerta su Amazon al prezzo scontato di 198,90€, con un risparmio per le vostre tasche del 14% sul costo originale! Pur essendo un'autoradio Android, offre anche il supporto per CarPlay, quindi è perfetta sia che abbiate un iPhone che uno smartphone Android di ultima generazione.

Autoradio Android Hikity per Fiat Panda 2013-2020, chi dovrebbe acquistarla?

Questa autoradio è equipaggiata con uno schermo IPS da 6,2 pollici e sistema operativo Android 11, come detto è compatibile anche con CarPlay e integra un amplificatore TDA7388, che permette di ascoltare la mostra musica preferita in viaggio in alta qualità. È supportato anche lo streaming musicale via Bluetooth.

Non mancano un sistema di navigazione integrato e il supporto alle principali applicazioni, grazie all'uso di Android come sistema operativo. Anche senza collegare CarPlay o Android Auto, è facilissimo impostare il vostro navigatore preferito e partire. Altra chicca è la modalità split screen, che permette di visualizzare contemporaneamente ad esempio navigatore e musica in riproduzione, così da avere assoluto controllo senza distogliere troppo gli occhi dalla strada. Andando a sostituire l'autoradio originale, questo modello di Hikity si integra perfettamente anche con i comandi al volante, rendendo tutto ancora più facile.

Questa autoradio è perfetta per lunghi viaggi in macchina: è versatile, facilissima da usare e conveniente, anche grazie all'offerta attualmente in corso su Amazon, che la propone a soli 198,90€, con uno sconto del 14% sul prezzo originale.

