Avviatore batteria auto che ricarica anche lo smartphone, oggi a prezzo ridotto

Sebbene potreste cercare solo un avviatore di batteria per auto, potreste trovare interessante questo modello che offre molto più di quanto ci si aspetti. Oltre alla funzione principale di avviamento, questo modello include anche la comodità di ricaricare rapidamente smartphone e auricolari grazie al supporto integrato per la ricarica wireless e USB-C. È un prodotto innovativo ed è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto doppio: un coupon del 20% più un ulteriore 18% di sconto sul prezzo originale.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Yaber YR800, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Yaber YR800 si rivela uno strumento indispensabile per chiunque si trovi spesso in viaggio o chi desidera una soluzione affidabile per far fronte a eventuali emergenze legate all'avviamento del proprio veicolo. Con una capacità di 3500A e 23.800mAh, questo avviatore è in grado di avviare veicoli a 12V, che si tratti di auto a benzina o di veicoli diesel fino a 8,0L, rendendolo così un accessorio versatile e adatto a un vasto limite di veicoli.

Oltre alla sua funzione principale, il Yaber YR800 soddisfa anche l'esigenza di ricaricare dispositivi mobili grazie alle sue uscite USB, di cui una a carica rapida, e al caricabatterie wireless da 10W, permettendo di mantenerli operativi anche in assenza di fonti di alimentazione tradizionali.

Per chi ama le avventure all'aria aperta o chi necessita di un'ancora di salvataggio durante lunghe percorrenze, il Yaber YR800 emerge come una soluzione sicura e conveniente. Le sue funzioni di emergenza, incluse la torcia LED, i morsetti jumper intelligenti e la capacità di rompere i finestrini in caso estremo, lo trasformano in un vero e proprio alleato per la sicurezza.

