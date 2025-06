Quando si parla di soluzioni per i pagamenti digitali, è impossibile non citare Axerve e Nexi, due veri e propri colossi del settore. Entrambi offrono tecnologie e strumenti efficienti per la gestione dei pagamenti, tanto da essere tra i protagonisti della nostra guida all’acquisto dei migliori POS portatili. Tuttavia, per chi gestisce un negozio fisico o un’attività locale, la scelta tra i due non è affatto scontata. Le esigenze variano in base a diversi fattori, come il volume di transazioni, la necessità di mobilità o l’integrazione con altri sistemi di cassa. Per questo motivo, abbiamo deciso di approfondire il confronto tra Axerve e Nexi, proprio come già fatto nel nostro precedente articolo dedicato a myPOS Go 2 vs Nexi SoftPOS.

Nel corso di questa analisi, prenderemo in esame le caratteristiche principali dei due sistemi, confrontando costi, facilità d’uso, affidabilità e servizi accessori. L’obiettivo è fornirvi una panoramica chiara e dettagliata che possa guidarvi verso la scelta più adatta alle vostre specifiche esigenze. Mettetevi comodi, dunque, e lasciatevi accompagnare in questo confronto: che siate alla ricerca del primo POS per la vostra attività o stiate valutando un cambio di fornitore, troverete in questo articolo gli elementi necessari per fare una scelta consapevole e informata.

Axerve vs Nexi: chi offre più soluzioni?

Axerve propone un portafoglio abbastanza ampio e diversificato di soluzioni per i pagamenti digitali, ma Nexi offre molto di più da questo punto di vista. Lato terminali, infatti, Axerve si limita a offrire il suo Smart POS Easy, proponendolo a commissioni o con abbonamento. Nexi, invece, offre ben 7 POS portatili. A questi si aggiunge XPay, la soluzione completa per accettare i pagamenti online e una serie di servizi pensati per l’integrazione omnicanale, ideale per chi gestisce sia un negozio fisico che un’e-commerce.

Inoltre, Nexi mette a disposizione soluzioni specifiche per settori verticali, come la ristorazione o i servizi professionali, e consente un’ampia personalizzazione dell’esperienza di pagamento. Axerve punta molto sulla semplicità d’uso e sulla trasparenza delle condizioni economiche. La sua offerta, seppur più snella, è pensata per chi desidera un POS immediato, facile da installare e con costi prevedibili.

Smart POS Easy, chi dovrebbe acquistarlo?

Smart POS Easy è pensato per chi cerca un dispositivo immediatamente operativo, senza complicazioni tecniche né vincoli contrattuali a lungo termine. In particolare, dovrebbe considerarlo:

Piccole attività e liberi professionisti con un volume di transazioni contenuto (fino a qualche decina al giorno) che vogliono evitare canoni fissi elevati.

con un volume di transazioni contenuto (fino a qualche decina al giorno) che vogliono evitare canoni fissi elevati. Operatori occasionali o stagionali , come venditori ambulanti e artigiani, che necessitano di un terminale leggero e facile da trasportare, con ricarica rapida e batteria duratura.

, come venditori ambulanti e artigiani, che necessitano di un terminale leggero e facile da trasportare, con ricarica rapida e batteria duratura. Chi privilegia la semplicità d’uso , grazie all’interfaccia intuitiva e alle guide passo-passo per la configurazione iniziale: basta collegarlo al Wi-Fi o al proprio smartphone via Bluetooth per iniziare ad accettare pagamenti.

, grazie all’interfaccia intuitiva e alle guide passo-passo per la configurazione iniziale: basta collegarlo al Wi-Fi o al proprio smartphone via Bluetooth per iniziare ad accettare pagamenti. Imprenditori attenti al controllo dei costi , grazie alla trasparenza delle commissioni “pay-per-use” o alla possibilità di scegliere piani mensili prevedibili, senza sorprese in bolletta.

, grazie alla trasparenza delle commissioni “pay-per-use” o alla possibilità di scegliere piani mensili prevedibili, senza sorprese in bolletta. Gestori di micro-reti o pop-up store, che non hanno bisogno di integrazioni particolarmente complesse con software di cassa o e-commerce, ma puntano su un POS “plug & play”.

I POS mobile di Nexi per chi sono adatti?

Di seguito, una panoramica dei 7 POS portatili di Nexi e dei profili a cui si rivolgono:

SmartPOS

È il terminale full-size dotato di touch screen a colori, connettività Wi-Fi e 4G, capacità di stampa delle ricevute e gestione multi-utente tramite profili personalizzati. Pensato per ristoranti, bar e locali ad alto flusso, consente di applicare sconti, gestire mance e lanciare campagne promozionali direttamente dal terminale, semplificando ogni fase del pagamento e ottimizzando il servizio al cliente.

SmartPOS Mini

Riprende tutte le funzioni di un POS Nexi in un formato compatto: touch screen a colori, connettività Wi-Fi e interfaccia intuitiva per buoni pasto, sconti e link di pagamento. Ideale per negozi di piccole dimensioni o punti vendita con spazio limitato sul bancone, garantisce le stesse potenzialità di un SmartPOS full-size, ma a un ingombro decisamente ridotto.

SmartPOS Mini con stampante

Combina il design compatto del Mini con una stampante termica integrata, offrendo la comodità di emettere scontrini cartacei senza rinunciare alla leggerezza e alla versatilità del terminale. Perfetto per boutique, chioschi e temporary store che richiedono un punto cassa mobile ma necessitano comunque della stampa immediata di ricevute per i clienti.

SmartPOS Cassa+

Integra tutte le funzioni di un SmartPOS con un registratore di cassa telematico omologato, permettendo l’invio diretto dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Pensato per negozi al dettaglio, parrucchieri e centri estetici, unisce in un unico terminale la gestione dei pagamenti e gli obblighi fiscali, riducendo ingombri e complessità operative.

SoftPOS

È l’applicazione Nexi per smartphone Android e iOS che trasforma il telefono in un terminale contactless, eliminando ogni necessità di hardware aggiuntivo. Rivolto a professionisti sempre in movimento e a esercenti digitalizzati, offre una soluzione zero-spese hardware e massima flessibilità: basta lo smartphone per accettare carte e pagamenti NFC.

MobilePOS

È il lettore di carte Bluetooth più leggero del catalogo, dotato di batteria interna e funzionamento plug-and-play via app. Indicata per liberi professionisti e operatori occasionali, permette di azzerare il canone mensile e pagare soltanto le commissioni pay-per-use, risultando ideale per venditori ambulanti, artigiani e attività stagionali che richiedono un terminale subito operativo e tascabile.

POS Cordless+

È il terminale standalone dotato di SIM, display e tastiera integrata, progettato per operare senza dipendere da smartphone o reti Wi-Fi. Con batteria ad alta autonomia e connessione dedicata, è perfetto per chi gestisce volumi di transazioni medio-alti in aree non coperte da rete fissa, assicurando sempre operatività e affidabilità.

Axerve vs Nexi: chi vince sulle commissioni?

Quando si confrontano le due versioni di Axerve Smart POS Easy con le soluzioni Nexi, conviene partire dall’analisi dei costi in funzione del volume di transato. Axerve Smart POS Easy pay-per-use prevede un canone zero, un’imposta di bollo una tantum di 16€ e una commissione dell’1% su ogni operazione (Visa, Mastercard, Maestro, PagoBancomat, Apple/Google/Samsung Pay; Discover 2%). Questa formula è la più economica per chi transita fino a circa 1.700€ al mese di pagamenti: a quel livello l’1 % di commissioni (17€ al mese) eguaglia infatti il canone mensile fisso di 17€ + IVA offerto da Axerve.

Optando invece per l’abbonamento mensile di Axerve (17€ + IVA fino a 10.000€ di transato annuo; 22€ + IVA fino a 30.000€), tutte le commissioni sono azzerate fino alle soglie indicate, fatta eccezione per l’1% sull’eccedenza oltre i 30.000€. Di conseguenza:

Fino a 1.700€ al mese conviene il pay-per-use, perché 1% di 1.700€ = 17€ (il punto di pareggio con il canone).

conviene il pay-per-use, perché 1% di 1.700€ = 17€ (il punto di pareggio con il canone). Tra 1.700€ e 2.500€ al mese (20.400€ – 30.000€ annui) il canone da 17€ risulta più vantaggioso.

(20.400€ – 30.000€ annui) il canone da 17€ risulta più vantaggioso. Oltre 2.500€ al mese (oltre 30.000€ annui) conviene il canone da 22€ fino alla soglia, poi si applica 1% sull’eccedenza.

Passando a Nexi, le soluzioni senza canone (SmartPOS Mini e Mobile POS) applicano commissioni del 1,49% o 1,89% (a fronte di zero spese fisse). Di conseguenza, chi transita più di 1.200 € al mese paga già 1,49%×1.200€ ≈ 17,88€, superando il break-even di Axerve pay-per-use; e chi supera 950€ al mese paga con la Mobile POS più dell’equivalente Axerve (1,89%×950€ ≈ 17,96€).

Infine, per chi ha volumi medio-alti e obbligo di registratore telematico, Nexi SmartPOS Cassa+ offre un canone promozionale di 49€ + IVA al mese, commissione 0,99% sui circuiti principali e credito d’imposta del 30% sulle commissioni. Questa soluzione diventa conveniente oltre circa 5.000€ - 6.000€ di transato mensile, poiché 0,99%×6.000€ = 59,40€ (meno il credito d’imposta) resta competitivo rispetto a 1% di Axerve o alle commissioni più alte di Nexi Mini Mobile.

In sintesi, se il vostro volume mensile di transato è:

Meno di 1.700€ : vince Axerve pay-per-use (1% senza canone).

: vince Axerve pay-per-use (1% senza canone). Tra 1.700€ e 2.500€ : più conveniente Axerve in abbonamento (17€–22€ al mese, zero commissioni).

: più conveniente Axerve in abbonamento (17€–22€ al mese, zero commissioni). Tra 2.500€ e 5.000€ : valutate Nexi SmartPOS Mini o Mobile POS solo se preferite evitare canoni fissi, ma preparatevi a pagare il 1,49%/1,89%.

: valutate Nexi SmartPOS Mini o Mobile POS solo se preferite evitare canoni fissi, ma preparatevi a pagare il 1,49%/1,89%. Oltre 5.000€: Nexi SmartPOS Cassa+ è spesso la scelta migliore grazie alla commissione ridotta e al credito d’imposta.

Posso usare il POS anche senza connessione internet stabile? Axerve Smart POS supporta la SIM dati inclusa e può funzionare in mobilità senza Wi-Fi. Nexi offre terminali simili, ma alcune funzioni richiedono connessione. Per chi ha problemi di rete o lavora in movimento, Axerve potrebbe offrire maggiore affidabilità.

Ci sono differenze nei tempi di accredito dei pagamenti? In genere, Axerve accredita entro 1-2 giorni lavorativi. Nexi può arrivare a 3 giorni, ma offre opzioni di accredito anticipato a pagamento. Chi ha bisogno di liquidità rapida dovrebbe tenerne conto.

Quale POS offre la migliore assistenza tecnica per i negozi fisici? Nexi ha un servizio clienti strutturato e un supporto tecnico anche in loco (dipende dalla zona). Axerve, pur offrendo assistenza telefonica e tramite portale, è più snello ma meno "fisico". Se l’affidabilità del supporto è cruciale (es. per un negozio sempre aperto), Nexi può dare qualche certezza in più.