Action Figure Show: Gli arrivi di Banpresto (Novembre 2020)

Action Figure Show è l’appuntamento fisso, ogni secondo e quarto lunedì del mese, con Alex Enuncio e Matteo Garattoni in cui si parla di collezionismo. Dalle statue alle action figure, con questo format avrete modo di osservare dal vivo gli ultimi arrivi dei brand più importanti come quelli del colosso giapponese Bandai Spirits, proprietaria dei marchi Tamashii Nations e Banpresto.

La casa nipponica è titolare dei diritti dei più famosi anime come Dragon Ball, Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco (con i suoi bellissimi Myth Cloth) e One Piece per citare le più diffuse, passando poi alle più recenti come My Hero Academia e Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer.

I ragazzi, oltre ad essere dei “collezionisti hardcore” di questi prodotti, ne conoscono ogni sfaccettatura e caratteristica tecnica, analizzandone struttura, materiali e colorazione consigliandovi (qualora gli doveste porre delle domande) anche i migliori prodotti per ogni argomento.

Action Figure Show – 23/11/2020

Serata Unboxing con Alex e Matteo! Sono arrivate in redazione un sacco di nuove figures da Banpresto e abbiamo spacchettato in diretta quelle scelte da voi durante la live. One Piece? My Hero Academia? Dragon Ball? Quale vi è piaciuta di più? Per non perdervi nemmeno una delle nostre live restate sintonizzati sul canale Twitch di Cultura Pop ogni secondo e quarto lunedì del mese.

Le figure mostrate in puntata

Dopo avervi mostrato una carrellata degli arrivi abbiamo iniziato l’unboxing con la statua di Luffy Gear 4th Snakeman – King of Artist, una delle rappresentazioni più recenti delle trasformazioni del protagonista di One Piece. Come secondo prodotto, sempre da One Piece, i follower hanno scelto di vedere la figure di Sabo, fratello di Luffy ed Ace, da cui ha ereditato i poteri del frutto del diavolo.

Successivamente abbiamo messo da parte i pirati di One Piece per passare a Dragon Ball con due bellissime statue tratte da Dragon Ball Super e Dragon Ball GT. E’ stato dunque scelto Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan di cui, oltre alla figure, siamo rimasti particolarmente colpiti dal supporto e dalla base completamente trasparenti che permettono di apprezzare la statua molto meglio di tante altre.

La più bella tra gli arrivi di questo mese l’abbiamo tenuta per ultima, tratta da My Hero Academia abbiamo avuto modo di proporvi la nuovissima Grandista di All Might in versione Manga Dimension, una particolare pigmentazione aggiunta alla figure già uscita in grado di restituire un effetto visivo bidimensionale, una vera figata!

Dove vedere Action Figure Show?

Per seguire in diretta live la puntata di Action Figure Show basta collegarsi ogni secondo e quarto lunedì del mese al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 21:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

