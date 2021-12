Art book | I migliori da regalare a Natale

Con le vacanze di Natale ormai dietro l’angolo, sulle pagine di Cultura Pop abbiamo pensato bene di stilare diversi articoli contenenti idee e oggetti da regalare a Natale. Vi abbiamo suggerito capi d’abbigliamento, Blu-Ray, Funko Pop e molto altro. Quest’oggi ci concentriamo invece su una categoria di prodotto solitamente attenzionata dai fan accaniti di un’opera, da coloro i quali amano andare un po’ oltre la semplice visione del film o della serie tv; stesso dicasi per i videogiochi. Stiamo parlando, ovviamente, degli art book!

In questo nostro articolo ne abbiamo selezionati un paio tra cinema, videogiochi e serie tv, spaziando tra diversi generi e considerando anche alcuni dei trend del momento. Siamo certi troverete qualcosa che faccia al caso vostro, da regalarvi o regalare ad amici e parenti. Cominciamo!

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Dalle creative menti di Phil Lord e Christopher Miller, Spider-Man: Into the Spider-Verse introduce l’adolescente Miles Morales e le illimitate possibilità dello Spider-Verse. Ricco di concept art, schizzi e storyboard, offre ai fan affascinanti spunti sul processo creativo; in più, il commento esclusivo dei creatori, oltre ad una prefazione scritta da Brian Michael Bendis.

L’arte e l’anima di Dune

Dedicato all’eccezionale Dune di Denis Villenueve, questo art book contiene moltissime informazioni sulla produzione: dalla scelta del cast a tutti i criteri seguiti per dare un volto all’immaginazione dello scrittore Frank Herbert. Davvero immancabile per tutti gli appassionati e per chi attende con trepidazione l’arrivo della seconda parte del film.

The Art of Death Stranding

Hideo Kojima, lo sappiamo, è un ideatore di mondi, immaginari, personaggi. Questo spettacolare art book di Death Stranding, la sua ultima opera, è perfetto per approfondire i gadget utilizzati dal protagonista Sam e il mondo di gioco. Un acquisto suggerito ad occhi chiusi a qualunque appassionato del noto autore giapponese.

Arcane: League of Legends

Immaginiamo sarete anche voi reduci dalla spettacolare visione di Arcane, eccezionale Serie TV basata sull’universo e i personaggi di League of Legends. Grazie a questo art book, avrete modo di approfondire meglio alcuni concept art e retroscena dello sviluppo, quindi se avete gradito molto la serie Netflix, il suggerimento è di dargli un’occhiata.

The Art of Pixar

Questa particolare edizione, pensata per celebrare il 25° anniversario dei lungometraggi Pixar, raccoglie il processo visivo mozzafiato e ne esplora la creazione svelando numerosi retroscena dei copioni a colori. Dipinti sequenziali che rappresentano visivamente i momenti chiave della storia di ogni film. Imperdibile.

Bloodborne

Tra i videogiochi più apprezzati di sempre, partorito dalla geniale mente di Hidetaka Miyazaki in esclusiva per la console Sony, PlayStation 4. Stupende e terrificanti creature, affascinanti cacciatori e una sorta di Londra vittoriana che fa da sfondo alle sequenze di gioco. Se volete approfondire l’immaginario di Bloodborne, questo art book fa al caso vostro.

Cyberpunk 2077

Tra i trend più rumorosi dell’anno, ma anche tra le cose più clamorosamente affascinanti di sempre. Del resto, l’universo Cyberpunk è pregno di spunti interessanti e di scorci meravigliosi, luci al neon, innesti tecnologici e molto altro! Se avete apprezzato parecchio l’immaginario che fa da sfondo alle vicende di V, in questo art book troverete pane per i vostri denti.

