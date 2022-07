DC ha aperto il San Diego ComiCon 2022 dello scorso weekend con una importante rivelazione: l’evento Dark Crisis, attualmente in corso di pubblicazione, diventa Dark Crisis on Infinite Earths, a partire dal quarto numero che verrà pubblicato a settembre negli Stati Uniti, e si espande con nuovi one-shot correlati.

Lo scrittore Joshua Williamson ha dichiarato:

Abbiamo deciso di mantenere segreto il nome completo dell’evento sin dall’inizio perché non volevamo che venisse svelato il twist a metà racconto.

Per questo motivo se volete EVITARE SPOILER non proseguite nella lettura.

Il twist a cui far riferimento lo scrittore è quello del ritorno del Multiverso Infinito o meglio del suo tentato ritorno. In Dark Crisis on Infinite Earths #4 scopriremo infatti che gli eroi della Justice League, creduti morti, sono intrappolati in mondi “da favola” creati dalle loro stesse coscienze e da quelle degli altri eroi di Terra-0. Questo è il piano di Pariah per ripristinare le Terre Infinite, tentativo che come vedremo avrà conseguenze catastrofiche. In questo senso Dark Crisis on Infinite Earths si collegherà come un vero e proprio sequel, alla leggendaria Crisi sulle Terre Infinite. Intanto sulla Terra, Terra-0, Deathstroke continua la mattanza dei legacy heroes.

Come detto però Dark Crisis si espande in Dark Crisis on Infinite Earths anche con nuovi one-shot:

Dark Crisis: The Deadly Green #1, ad ottobre negli Stati Uniti, scritto da Joshua Williamson, Dan Waters, Alex Paknadel e Ram V con matite di Daniel Bayliss: servirà a spiegare la connessione fra le due crisi con Swamp Thing e Superman (Jon Kent) impegnati ad investigare sulla Grande Oscurità che si sta diffondendo nel Multiverso. Un chiaro richiamo all’albo tie-in della Crisi originale.

ad ottobre negli Stati Uniti, scritto da Joshua Williamson, Dan Waters, Alex Paknadel e Ram V con matite di Daniel Bayliss: servirà a spiegare la connessione fra le due crisi con Swamp Thing e Superman (Jon Kent) impegnati ad investigare sulla Grande Oscurità che si sta diffondendo nel Multiverso. Un chiaro richiamo all’albo tie-in della Crisi originale. Dark Crisis: The Dark Army #1, ad ottobre negli Stati Uniti, scritto da Dennis Culver e Delilah S. Dawson: Damian Wayne e Dr. Light metteranno insieme un gruppo di eroi e villain nel disperato tentativo di strappare l’Esercito Oscuro dalle grinfie di Pariah.

