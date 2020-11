Gioco di ruolo: le uscite di novembre 2020

Questo mese di novembre 2020 non è iniziato nel migliore dei modi, chi più chi meno siamo tutti costretti a casa da un nuovo lockdown. Per fortuna, il mondo del gioco di ruolo ci viene in soccorso, permettendoci di trascorrere qualche ora di divertimento con i nostri amici, sebbene solamente in maniera virtuale attraverso le molte piattaforme online dedicate espressamente a questo bellissimo hobby.

Vediamo dunque insieme quali sono le novità proposte sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Giochi Uniti

Pathfinder 2

Per la seconda edizione del celebre gioco di ruolo fantasy Pathfinder, Giochi Uniti, in questo mese di novembre presenta ben due prodotti: il Presagi Perduti: Atlante e Presagi Perduti: Guida ai Personaggi.

In Presagi Perduti: Atlante i giocatori potranno trovare tutto ciò di cui necessitano per vivere entusiasmanti avventure nella tumultuosa Era dei Presagi Perduti, in cui il dio dell’umanità è morto e la profezia è spezzata, lasciando agli eroici avventurieri la possibilità di plasmare il proprio destino in un futuro che non è ancora stato scritto. Questo atlante presenta dieci regioni diverse, ricche di eccitanti e pericolose possibilità, e include una mappa fronte-retro di grandi dimensioni in cui sono illustrate le nazioni che formano il fulcro dell’ambientazione di Pathfinder.

Presagi Perduti: Guida ai Personaggi è invece una guida al mondo di Pathfinder che illustra popoli e organizzazioni che potrebbero aiutare o intralciare i personaggi dei giocatori. In questo manuale è possibile trovare nuove stirpi e talenti inediti per quelle già esistenti. Inoltre, saranno presenti tre nuove stirpi dedicate direttamente agli eroi e cinque delle più influenti organizzazioni di Golarion in cui i personaggi potranno entrare a farne parte oppure combatterle nel perseguimento dei propri obiettivi personali.Il Bestiario per Pathfinder Seconda Edizione è disponibile per l’acquisto online.

Raven Distribution

Broken Compass

Per questo mese di novembre 2020, Raven Distribution lancia sul mercato la versione retail del gioco di ruolo Broken Compass, la cui campagna di crowdfunding per la sua realizzazione ha ottenuto un notevole successo.

Broken Compass è un gioco di ruolo in cui i giocatori interpretano degli avventurieri alla ricerca di un prezioso quanto misterioso tesoro. I personaggi dei giocatori saranno uomini e donne d’azione che viaggiano per il mondo, affrontando innumerevoli pericoli, siano questi scaturiti nelle più grandi città o nelle zone più selvagge e inospitali del pianeta. Mosso da un motore di gioco altamente cinematografico, il Fortune System, Broken Compass utilizza riserve di dadi a sei facce per stabilire l’esito delle prove dei personaggi. Per collezionare successi non è importante fare un numero alto, ma ottenere coppie, tris e poker.

Il Manuale Base di Broken Compass contiene tutte le regole di gioco, l’ambientazione 1999 e un’avventura già pronto da giocare. Assieme al manuale base, usciranno contemporaneamente sul mercato anche lo Schermo del Master con Mappa del Mondo e Season 1 – Golden Age, la prima espansione di questo gioco di ruolo contenente un’intera campagna di gioco, ambientata negli anni Venti e Trenta.

L’uscita prevista per Broken Compass, lo Schermo del Master e Season 1 – Golden Age è fissata per la fine di novembre. Al momento è possibile pre-acquistare questo prodotti sullo store online dell’editore.

Need Games!

In questo mese di novembre 2020 Need Games! propone una miriade di novità, tutte molto interessanti, andiamo a vederle nel dettaglio.

Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory

Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory – Manuale Base è il volume che getta le fondamenta del nuovo gioco di ruolo ambientato nel XLI millennio di Warhammer 40,000, il celebre wargame di Games Workshop che vanta milioni di appassionati in tutto il mondo.

Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory – Manuale Base è un volume completo che trasporterà i giocatori nel perduto Sistema Gilead, nei panni di un personaggio a scelta tra oltre venti Archetipi diversi divisi in quattro Gradi di potere, con un sistema di gioco proprio, rapido e furioso basato sul dado a sei facce.

Powered By Kids on Bikes

Questo novembre vede l’arrivo sul mercato italiano anche i giochi di ruolo della serie Powered By Kids on Bikes, grazie al sodalizio consolidato da Need Games! con Renegade Studio e Hunters Entertainment.

Con un sistema di gioco narrativo leggero, un particolare occhio di riguardo a temi come diversità e integrazione e una forte componente narrativa in un continuo scambio tra giocatori e GM, i giochi di ruolo Powered by Kids on Bikes sono uno strumento di narrazione e divertimento pensato per tutte le fasce di età e tutti i livelli di gioco.

In Kids on Bikes io giocatori potranno vivere strane avventure in piccole città, alle prese con poteri terrificanti ed estremamente potenti, che non possono essere sconfitte, controllate o anche solo veramente comprese. L’unico modo per affrontarle è che i personaggi collaborino. Il manuale riprende i contenuti dell’edizione deluxe del Kickstarter originale e comprende venti scenari precostruiti per giocare subito.

Teens in Space, invece, lancia i giocatori nello spazio interstellare come membri di una sgangherata nave spaziale, alle prese con rocambolesche avventure tra le più disparate specie aliene, canaglie spaziali e blaster bollenti. I giocatori potranno migliorare la propria astronave avventura dopo avventura, per poter di diventare l’equipaggio più ricercato di tutta la galassia.

In Kids on Brooms, infine, i giocatori faranno il loro ingresso nel mondo della magia. Scuole di stregoneria, professori sospetti, segreti oscuri, materie magiche, pozioni misteriose e creature fantastiche saranno all’ordine del giorno e i personaggi dovranno cimentarsi in duelli di magia con le bacchette, cavalcare la scopa incantata che gli aggrada, fare attenzione a draghi e creature… Senza però perdere di vista i propri studi nella scuola di stregoneria.

Wyrd Edizioni

Anche Wyrd Edizioni per questo novembre 2020 presenta tutta una serie di succosissime novità, vediamole insieme.

Numenera Seconda Edizione

Per Numenera, il celebre gioco di ruolo ideato dall’ancor più celebre Monte Cook, siamo giunti alla seconda incarnazione e Wyrd Edizioni propone Numenera Discovery e Numenera Destiny, i due manuali base per poter subito iniziare a giocare.

Ambientato in un futuro lontano, Numenera ridefinisce il fantasy tradizionale, dando vita a un nuovo genere in cui i personaggi potranno esplorare un universo di misteri e pericoli, per recuperare gli artefatti lasciati dai loro predecessori: frammenti di nanotecnologia, la data-sfera sviluppata dai satelliti ancora in orbita, creature frutto d’ingegneria genetica e miriadi di bizzarri e meravigliosi congegni che sfidano ogni comprensione. Con un sistema di gioco lineare e intuitivo, Numenera consente ai giocatori di creare personaggi in pochi minuti e concentrarsi sulla storia piuttosto che sulle regole.

Numenera Discovery contiene tutto ciò di cui i giocatori avranno bisogno per creare i propri personaggi e iniziare a giocare. In questo manuale sarà possibile trovare meccaniche di gioco lineari e focalizzate sulla storia, un sistema di creazione del personaggio intuitivo e innovativo, una descrizione accurata dell’ambientazione del Nono Mondo, un bestiario con oltre cinquanta creature e personaggi, centinaia di oggetti tecnologici e ben tre avventure complete.

Numenera Destiny, invece, contiene tutto il necessario per costruire avventure e campagne in cui i giocatori non solo esplorino le meraviglie del passato, ma le utilizzino per risollevare il Nono Mondo dall’oscurità.

Shadow Of The Demon Lord

Per il gioco di ruolo grimdark fantasy Shadow Of The Demon Lord, questo mese Wyrd Edizioni propone Arcane Rivelazioni 2, un volume che svela nuovi segreti sui popoli del mondo dell’ambientazione, nuova magia e opportunità di sviluppo per i personaggi e i gruppi a cui appartengono. Arcane Rivelazioni 2 espande quanto contenuto nel primo manuale omonimo e fornisce una serie di nuove opzioni per esplorare e combattere in un mondo giunto ai suoi ultimi giorni di vita. Con esso, sarà possibile interpretare persone arboree e mortali che possono trasformarsi in felini, esercitare il potere della magia del Metallo e unirsi ad altri nella guerra contro l’oscurità.

Coriolis – Il Terzo Orizzonte

In questo novembre 2020, per il gioco di ruolo fantascientifico Coriolis – Il Terzo Orizzonte, Wyrd Edizioni presenta Il Segreto di Aram, un modulo d’avventura che presenterà ai giocatori il luogo/scenario del Crepaccio di Aram, completo di mappe, PNG e spunti per narrare le proprie storie. Inoltre, in questo volume sarà possibile trovare lo scenario autoconclusivo Il Segreto di Aram, in cui sarà svelato il torbido passato dell’insediamento e una visione d’insieme della lussuosa stazione lunare Cala Duriha, in tutto il suo splendore e la sua decadenza.

MS Edizioni

Dread

MS Edizioni, in questo mese di novembre, propone l’edizione italiana di un gioco di ruolo horror che negli anni passati ha fatto molto parlare di sé: Dread. Questo GdR non necessita di dadi, non ha tabelle complesse e neanche centinaia di regole da ricordare. La sola cosa che serve per giocare è il manuale, qualche amico e la Torre, veicolo stesso della paura, che i giocatori dovranno acquistare separatamente e che altro non è che il famoso gioco da tavolo Jenga.

Vediamo ora cosa ci riserva agosto per il mercato estero.

Wizards of the Coast

Dungeons & Dragons

Per questo mese di novembre 2020, Wizards of the Coast, per il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, propone un attesissimo manuale: Tasha’s Cauldron of Everything. Questo volume presenterà il proprio contenuto corredato dai commenti e le osservazioni di un personaggio narrante: Tasha, la maga creatrice dell’incantesimo Hideous Laughter.

Tasha’s Cauldron of Everything non presenterà nuove classi, ma offrirà una grande varietà di sottoclassi per ogni classe presente nella quinta edizione di Dungeons and Dragons. Queste sottoclassi sono tutte tratte dalla colonna Unearthed Arcana, ampiamente testata sul sito web di Dungeons and Dragons. Nel manuale saranno presenti anche nuovi incantesimi, tra cui almeno uno inventato dalla stessa Tasha, e nuovi oggetti magici.

Per chi è dietro lo schermo, Tasha’s Cauldron of Everything avrà una sezione dedicata ai Dungeon Master, con enigmi e ambientazioni magiche. I giocatori potranno anche vedere il ritorno dei patroni, personaggi non giocanti che finanziano e guidano gli avventurieri. Inoltre, Tasha’s Cauldron of Everything introdurrà una nuova ed estesa serie di regole per la creazione dei personaggi. L’insieme di regole di proposte slegherà il concetto di razza dalle caratteristiche intrinseche del personaggio e dalle abilità.

Tasha’s Cauldron of Everything sarà rilasciato il 17 Novembre e sarà distribuito anche con una copertina alternativa (variant) disponibile solo presso i negozi fisici.

Free League Publishing

La svedese Free League Publishing, per questo mese di novembre 2020 propone due novità particolarmente interessanti che vanno a espandere le fila di due sue importanti linee editoriali.

Vaesen – Nordic Horror Roleplaying

Per Vaesen – Nordic Horror Roleplaying, il gioco di ruolo horror incentrato sulle leggende e il folklore scandinavo, Free League Publishing presenta Vaesen: A Wicked Secret & Other Mysteries, un modulo d’avventure in cui i personaggi viaggeranno per la Scandinavia di fine Ottocento tra gli orrori scaturiti dalle leggende, le fiabe e i miti nordici.

Questo manuale contiene ben quattro casi agghiaccianti su cui i giocatori dovranno indagare e che metteranno a dura prova le abilità dei personaggi. Tutti questi orribili misteri saranno giocabili singolarmente o come parte di una più lunga campagna.

MÖRK BORG

Per l’acclamatissimo gioco di ruolo fantasy apocalittico e doom metal MÖRK BORG, vincitore di numerosi premi ENNIE, questo novembre 2020 vede l’uscita di MÖRK BORG Cult: Feretory. Pubblicato sotto forma di “Zine”, questo titolo è un’espansione peccaminosa che saprà donare ancora più orrore alle anime perdute e sciocche di MÖRK BORG, in cerca di redenzione, del perdono o delle ultime ricchezze rimaste in un mondo in decomposizione.

MÖRK BORG Cult: Feretory includerà un generatore di mostri, nuove classi, tesori terribili come Il Calderone delle Menzogne e due nuove avventure: The Death Ziggurat e The Goblin Grinder.

Chaosium

Call of Cthulhu

Per Il Richiamo di Cthulhu, il gioco di ruolo horror più famoso al mondo, Chaosium in questo novembre 2020 rilascia la versione digitale di The Children of Fear, un manuale contenente una campagna attraverso l’Asia, ambientata negli anni Venti. Sviluppata lungo quattro anni di meticolose ricerche, consultazioni e playtest, The Children of Fear esplora miti e leggende dell’Asia centrale e dell’India settentrionale.

Questo volume comprenderà un grande ammontare di handouts e mappe, sei personaggi pre-generati in modo che i giocatori possano entrare subito in azione, e una miriade di personaggi non giocanti, tutti con i propri obiettivi. Inoltre, faranno la loro comparsa nuovi mostri dei Miti di Cthulhu, da utilizzare in qualsiasi scenario de Il Richiamo di Cthulhu. La versione cartacea di The Children of Fear è prevista per febbraio 2021 e chi dovesse acquistare ora il pdf, vedrà il suo costo scontato dal prezzo finale del manuale cartaceo.