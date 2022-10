Il settimo episodio di House of the Dragon è tutto ambientato nel Driftmark e, sullo sfondo del funerale di Laena Velaryon, si consuma la definitiva frattura in seno ai Targaryen. Tuttavia a differenza di quello che finora era stato lasciato intendere non saranno Rhaenyra e Alicent a esacerbare lo scontro bensì, in un incredibile girandola di eventi, i loro figli. Fra funerali, draghi e matrimoni rivisitiamo insieme House of the Dragon Episodio 7 – Driftmark

Recuperate la nostra recensione in anteprima: Un racconto epico marchiato a fuoco: la recensione di House of the Dragon [Anteprima]

ATTENZIONE IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL SETTIMO EPISODIO DI HOUSE OF THE DRAGON

Funerali, draghi e altre 2 curiosità su House of the Dragon Episodio 7

Un funerale e un nuovo Primo Cavaliere

House of the Dragon Episodio 6 – The Princess and the Queen si era chiuso con il tragico sacrificio di Laena Velaryon che si in pratica suicida facendosi incenerire dal suo drago Vaghar una volta compreso che sarebbe morta di parto cercando di dare alla luce il suo terzo genito. House of the Dragon Episodio 7 si apre quindi con il funerale solenne della donna alla presenza di tutti i Targaryen e i Velaryon. Qualcuno maggiormente affranto, come Laenor, qualcun altro meno come Daemon. Quello che però sorprende, sempre al netto di quanto visto nel precedente episodio, è il “nuovo” Primo Cavaliere.

Se Larys Strong, in maniera spregiudicata, aveva avanzato la sua candidatura a Primo Cavaliere, spaventando anche la stessa Alicent, a spuntarla è a sorpresa Otto Hightower che ritorna prepotentemente al centro degli intrighi di palazzo come “nuovo” Primo Cavaliere. Una scelta che avrà conseguenze devastanti per Alicent già alla fine di questo episodio e successivamente durante la Danza dei Draghi.

Aemond, Vaghar e i parenti serpenti

La situazione tesa e potenzialmente esplosiva del funerale di Laena, deflagra a sorpresa non direttamente per colpo degli adulti bensì dei giovani eredi e nello specifico di Aemond, il primo a manifestare chiaramente insofferenza per tutto ciò che lo circonda: dal nichilismo del fratello Aegon all’indolenza dei figli di Rhaenyra passando per il dolore delle cugine ovvero le figlie di Daemon. Il ragazzo capisce di dover prendere in mano la situazione nonché prendersi la rivincita su coloro che l’hanno deriso e con coraggio si mette sulle tracce di Vaghar, il drago cavalcato da Laena, per cercare di stringere un patto con lui.

A sorpresa il ragazzo ci riesce, non senza difficoltà e facendo affidamento su ordini impartiti in valyriano, facendo sua una formidabile arma. Vaghar è infatti il drago più grande e più anziano di tutto Westeros.

L’impresa non sfugge né ai figli di Rhaenyra né alle figlie di Daemon che affrontano il ragazzo a viso aperto il quale dà sfogo a tutta la sua frustrazione chiamando Lucerys e Jacaerys “bastardi”. Nella zuffa Jaecarys ferisce gravemente Aemond che perde un occhio. L’episodio scatena ovviamente le ire di Alicent che domanda in cambio che ad uno dei figli di Rhaenyra venga cavato un occhio. È Re Viserys, ormai allo stremo, che tenta di fare da paciere ma la Regina e la Principessa sono ormai ai ferri corti.

Sarà proprio Alicent a ferire con Catspaw Rhaenyra in un durissimo confronto a denti stretti che sancisce la definitiva frattura all’interno di Casa Targaryen e che porterà la stessa Rhaenyra e Daemon a far fronte comune architettando un piano.

Laenor Velaryon e un piano quasi perfetto

Pur offrendo, con rinnovata consapevolezza, il suo appoggio a Rhaenyra, Laenor Valeryon è la prima vittima sacrificale del piano dell’erede al Trono di Spade e al suo nuovo amante e futuro marito Daemon. I due infatti mettono a punto un piano che prevede di far sì fronte comune contro i Verdi capeggiati da Alicent ma che passi necessariamente dalla loro unione. Una unione impossibile a meno che Rhaenyra stessa non diventi una vedova.

In questo senso è Daemon stesso ad incaricarsi di prezzolare qualcuno che tolga di mezzo Laenor con una scelta abbastanza ambigua e che ricade sull’amante dello stesso Laenor, Qarl Correy, con la promessa di denaro e una nuova vita nelle Stepstones. Il piano fa leva sull’ambizione di Correy e sembrerebbe perfetto se non fosse per l’inedito (nel senso che differisce anche da quanto letto nel romanzo originale) twist che vede Qarl e Laenor ingannare tutti. Con una messinscesa davvero ben architettata i due infatti fingono la morte di Laenor e fuggono probabilmente a Essos. Resta il dubbio se Daemon e Rhaenyra sia coscienti del piano nella sua interezza oppure i due si accontenteranno di una nuova vita nell’anonimato lontano dalle violenze della corte.

Matrimonio valyriano

Eliminato Laenor, Daemon e Rhaenyra possono convolare a giuste nozze con un matrimonio celebrato con rito valyriano a Roccia del Drago alla presenza sia delle figlie del primo che dei figli della seconda. Non si tratta di una scelta affrettata, per quanto premeditata, perché i venti di guerra soffiano ormai così impetuosi evidentemente da convincere sia Re Viserys Targaryen che Corlys Velaryon a non opporsi all’unione formando così un fronte comune molto forte e garantendo, per quest’ultimo, anche alle sue nipoti una eventuale linea diretta al Trono di Spade.

Dove vedere House of the Dragon in streaming

Dove e come vedere House of the Dragon in streaming? La serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, in versione originale sottotitolata in italiano. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand. Dal 29 agosto inoltre sarà disponibile ogni lunedì la versione doppiata in italiano dell’episodio con doppio audio. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand.

Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare NOW Smart Stick con i primi 2 Mesi di Sport Inclusi direttamente qui su Amazon.

Volete sapere quali titoli troverete nella libreria di NOW? Recuperate i nostri articoli: